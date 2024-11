Warhammer 40,000: Space Marine 2 – PS5 Pro Details und Update 5.0 vorgestellt

Fans der Space Marines können sich auf den 10. Dezember freuen, wenn die Geschichte von Captain Titus in der Secret Level-Serie auf Amazon Prime Video fortgesetzt wird. Eine komplette Episode widmet sich dem düsteren Universum von Warhammer 40K – ein wahres Muss für jeden Fan. Zur Feier dieses Events gibt es exklusive Twitch Drops, die vom 10. bis 31. Dezember freigeschaltet werden. Also: Einschalten, Drops kassieren und mit Stil in die Schlacht ziehen!

