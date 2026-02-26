Warhammer 40,000: Space Marine II bekommt Techmarine-Klasse – Patch 12 legt massiv nach

Der Techmarine ist ab sofort spielbar und er krempelt Warhammer 40,000: Space Marine II ordentlich um. Focus Entertainment und Saber Interactive liefern mit Patch 12 nicht nur eine neue Klasse, sondern greifen direkt ins Herz des Gameplays, weil der Techmarine nicht auf Tempo, sondern auf Kontrolle setzt. Wer bisher blind in Tyraniden-Wellen gesprungen ist, muss jetzt umdenken.

Der Techmarine kontrolliert das Schlachtfeld – und zwingt euch zum Umdenken

Der Techmarine ist kein weiterer Nahkampf-Rambo. Er ist Crowd-Control mit Servoarm. Seine automatisierten Waffen hängen direkt an der Rüstung und feuern, während ihr Position haltet, weshalb er vor allem in Operations, Stratagems, Siege und Eternal War seine Stärke ausspielt.

Exklusiv bringt er die Omnissian Axe mit, eine neue Nahkampfwaffe mit weiten Schwüngen. Die Reichweite ist fies, weil ihr mehrere Gegner gleichzeitig trefft, was gerade gegen Tyraniden-Schwärme Druck rausnimmt. Gleichzeitig entscheidet euer Perk-Build massiv darüber, ob ihr als Schadensverstärker oder als Bollwerk funktioniert.

Im PvP wechselt der Techmarine optisch zur Red Corsair Warpsmith-Variante. Klingt kosmetisch, verändert aber die Wahrnehmung im Match, weil ihr sofort als High-Priority-Ziel markiert seid. Wer stationär Druck aufbaut, zieht Feuer.

Raven Guard und Carcharodons schieben nach – aber es bleibt Kosmetik

Parallel bringt Season Pass 2 neue Inhalte. Die Raven Guard bekommt ein Champion Pack mit kompletter Rüstung für die Assault-Klasse samt Bolt-Pistol-Skin, während die Carcharodons erstmals eigene Rüstungsteile erhalten. Zwei Schulterpanzer, zwei Helme, eine exklusive Brustplatte. Wer keinen Season Pass hat, schaut hier jedoch in die Röhre.

Patch 12 liefert auch das „Chapter Voice Pack 1“. Über 1.300 neu aufgenommene Zeilen im Stil der Blood Angels, Space Wolves und Black Templars sorgen dafür, dass Gefechte anders klingen. Wenn ein Space Wolf losbrüllt, fühlt sich der Push jetzt aggressiver an. Dazu kommen neue Gesichter, die nicht mehr klassengebunden sind.

Alle weiteren Änderungen am Patch 12 hat Saber Interactive auf der offiziellen Webseite festgehalten.