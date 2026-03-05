Warhammer 40,000 Speed Freeks rast auf Konsolen: 2026 kommen PS5 und Xbox Series dran

Wired Productions bringt den Ork-Wahnsinn von Warhammer 40,000 Speed Freeks endlich auf die aktuellen Konsolen. Nach dem PC-Release im vergangenen Jahr müssen sich Konsoleros aber noch ein wenig gedulden. Lohnt sich das Warten?

Das Warten auf den Konsolen Port

Warhammer 40,000 Speed Freeks hat eine lange Reise hinter sich. Der Early Access auf Steam startete bereits im August 2024, gefolgt vom Full Release im Mai 2025. Dass Wired Productions und Caged Element jetzt erst die Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series für das laufende Jahr 2026 ankündigen, wirkt wie eine späte Einsicht. Die PC-Spieler haben das Feld längst bestellt.

Was bekommen wir auf der Konsole? Der Kern bleibt das 8v8 im Deff Rally und der Kill Konvoy Modus, bei dem man den eigenen Stompa verteidigt. Interessant wird die Umsetzung des Creation Workshops. Über 400 Assets im Level-Editor und das Teilen von Maps sind auf dem PC Standard, auf Konsolen aber oft eine Hürde für die Usability. Nähere Details zur Umsetzung fehlen derzeit.

Die Sache mit dem Timing

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die PC-Community den Titel bereits seit fast zwei Jahren kennt. Der Erfolg steht und fällt mit der Qualität der gesamten Umsetzung. Wenn die Server zum Konsolenstart leer sind, hilft auch das beste „Dakka“ nicht weiter. Caged Element muss hier technisch liefern und eine saubere Performance ist ohnehin Pflicht.

Für Warhammer-Fans ohne potenten Rechner ist die Ankündigung ein Segen. Der Fokus liegt ganz klar auf der Erschließung einer neuen Zielgruppe. Wenn der Preis zum Release stimmt, könnte die Speedwaaagh auf den Konsolen zünden.

Was sagt ihr zum Editor: Glaubt ihr, dass das Bauen von Maps mit dem Controller flüssig von der Hand geht, oder bleibt das eine reine PC-Domäne?