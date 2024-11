Warhammer 40K: Space Marine 2 – Neue kostenlose Inhalte im Dezember angekündigt

Neben den Dark Angels bringt das Update auch neue PvE-Inhalte mit sich. Eine Karte namens „Obelisk“ auf dem Planeten Demerium und ein neuer Feind, die Tzaangor Enlightened, werden das Spiel um spannende Herausforderungen erweitern. Saber Interactive kündigte zudem an, an der Optimierung der Blockmechanik zu arbeiten, die von einigen Spielern als verbesserungswürdig angesehen wurde.

What do you think?