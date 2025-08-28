Warhammer 40K: Space Marine 2 – Roadmap für Year 2 enthüllt

Ein Jahr nach Release ruht sich Warhammer 40K: Space Marine 2 nicht auf seinem Erfolg aus. Stattdessen kündigen Focus Entertainment und Saber Interactive neue Inhalte an, die Spielern ab dem 4. September – mit dem Anniversary Update – zur Verfügung stehen. Ein zweites Jahr voller kostenloser Features trifft dabei auf einen neuen Season Pass, der vor allem kosmetische Extras liefert. Doch was genau steckt in der Roadmap, und was bedeutet das für die Community?

Anniversary Update & Roadmap: Neue Modi, Klassen und Feinde

Das Update markiert den Start einer neuen Content-Phase, die sich laut den Entwicklern über mehrere Patches bis ins nächste Jahr ziehen wird. Bereits im Trailer sind die Highlights klar umrissen:

Neue PvP-Inhalte inklusive einer frischen Spielvariante und gleich drei neuen Arenen.

inklusive einer frischen Spielvariante und gleich drei neuen Arenen. Ein neuer spielbarer Gegner im PvP : der Chaos-Helbrute, der in den Matches für zusätzliche Abwechslung sorgen dürfte.

: der Chaos-Helbrute, der in den Matches für zusätzliche Abwechslung sorgen dürfte. Neue Feinde im PvE wie der Chaos Spawn und der Mutalith Vortex Beast, die nicht nur imposant aussehen, sondern auch taktisch herausfordernd wirken.

wie der Chaos Spawn und der Mutalith Vortex Beast, die nicht nur imposant aussehen, sondern auch taktisch herausfordernd wirken. Neue Waffen – von Pyreblaster und Pyrecannon bis zur Xenophase Blade und Power Axe.

Als besonderes Highlight kommt zudem eine neue spielbare Klasse: der Techmarine, ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten und Ausrüstung. Damit dürfte sich die Dynamik im Koop deutlich verändern, da Techmarines in der Lore als Meister der Maschinen gelten.

Kosmetische Erweiterungen: Season Pass 2

Parallel startet der Season Pass 2, der erneut ganz auf Individualisierung setzt. Geplant sind neun neue DLC-Pakete mit zusätzlichen Rüstungen, Waffenskins und Emblemen. Wer also besonderen Wert auf die Optik seines Space Marines legt, bekommt genug Möglichkeiten, den eigenen Look weiter zu verfeinern. Wichtig: Sämtliche spielrelevanten Inhalte bleiben kostenlos, eine klare Linie, die Saber und Focus bereits zum Launch betont hatten.

Nach rund einem Jahr und Millionen verkauften Exemplaren ist klar: Warhammer 40K: Space Marine 2 ist längst mehr als ein Fanprojekt für Warhammer-Enthusiasten. Die Year-2-Roadmap zeigt, dass man das Spiel aktiv am Leben halten will, sowohl für den kompetitiven Bereich als auch für Koop-Fans. Besonders die Einführung des Techmarines könnte die Balance und die Meta ordentlich durcheinanderwirbeln. Spannend bleibt allerdings die Frage, wie regelmäßig die angekündigten Inhalte tatsächlich erscheinen und ob der PvP-Modus langfristig die nötige Spielerbasis halten kann.

Am Ende hängt vieles davon ab, ob Saber den Spagat zwischen kostenlosem Content und kosmetischen DLCs schafft, ohne die Community zu spalten. Bis hierhin sieht der Plan allerdings nach einem stabilen Fundament aus, das Warhammer 40K: Space Marine 2 noch länger relevant machen dürfte.