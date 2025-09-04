Warhammer 40K: Space Marine 2 – Update 10.0 bringt neue Operation, Waffen und PvP-Modi

Das Universum von Warhammer 40K: Space Marine 2 schläft nie, und mit dem riesigen Update 10.0 liefern die Entwickler jetzt frischen Content für Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen. Statt nur an der Balance zu drehen, bringt das Update gleich mehrere neue Modi, Feinde und Waffen ins Spiel. Für alle, die schon unzählige Stunden im ewigen Krieg verbracht haben, dürfte sich das wie eine zweite Front anfühlen.

Operation Vortex und neue Gegner

Herzstück des Updates ist die neue PvE-Mission „Vortex“. Spieler kehren darin zum Astropathic Relay auf Avarax zurück, das einmal mehr unter dem Einfluss der Chaoskräfte steht. Mit dem Mutalith Vortex Beast erwartet euch ein Bossgegner, der buchstäblich Realität verbiegt – ein Kampf, der stark auf Teamkoordination und schnelles Reaktionsvermögen setzt.

Dazu gesellen sich neue Chaos-Spawn-Varianten, die in verschiedenen Missionen auftauchen können. Ihr unberechenbares Bewegungs- und Angriffsmuster dürfte für frischen Nervenkitzel sorgen, besonders wenn mehrere gleichzeitig auftreten.

Waffen, Stratagems und PvP-Action

Auch beim Arsenal hat sich einiges getan. Die Power Axe eröffnet Vanguard-, Assault- und Bulwark-Spielern neue offensive Möglichkeiten, inklusive taktischer Power-Stance-Mechanik nach einem perfekten Parry. Für Tacticals und Heavies kommen mit Pyreblaster und Pyrecannon zwei Flammenwaffen hinzu, die Gegner nicht nur in Brand setzen, sondern auch verlangsamen.

Neu ist außerdem der Modus „Stratagems“, bei dem sich die Bedingungen auf dem Schlachtfeld regelmäßig ändern. Wer diese Herausforderungen meistert, erhält die neue Währung „Accolades“, die sich im überarbeiteten Shop gegen Rüstungen, Waffen und weitere Goodies eintauschen lässt.

Auf PvP-Seite sticht der Modus „Helbrute Onslaught“ hervor. Hier entscheidet nicht nur das Halten von Punkten, sondern auch, wer den gewaltigen Helbrute kontrollieren darf – ein taktisches Element, das Matches deutlich dynamischer machen dürfte. Passend dazu gibt es eine neue Karte („Bridge“), frische Chaos-Rüstungssets und zusätzliche Finisher.

Operation Vortex bringt neue Feinde und Waffen in Warhammer 40K: Space Marine 2.

Balance, Progression und Quality of Life

Natürlich fehlt es auch nicht an Balance-Anpassungen. Zahlreiche Schusswaffen wie Bolter oder Plasma Incinerator wurden justiert, Nahkampfwaffen wie der Thunder Hammer erhielten mehr Wucht und Klassen wie der Bulwark profitieren von neuen Moves. Gleichzeitig wurde das Progressionssystem überarbeitet. Mit Level 48 wartet nun eine höhere Maximalstufe, während das Freischalten von Belohnungen insgesamt flotter abläuft.

Update 10.0 für Warhammer 40K: Space Marine 2 ist kein kleiner Patch, sondern ein echter Content-Durchmarsch. Mit neuen Missionen, Modi und Waffen spricht es sowohl PvE- als auch PvP-Spieler an, ohne die Balance aus den Augen zu verlieren. Die Frage ist: Wird die Community die neuen Strategien und Tools schnell meistern – oder sehen wir bald die nächsten Anpassungen?