Warhammer 40K: Space Marine 2 – Update 11 bringt neue Operation und eine Demo

Auch nach dem großen Jubiläums-Update ruht sich Warhammer 40K: Space Marine 2 nicht aus. Ende November steht mit Update 11 bereits der nächste große Inhaltsblock an. Besonders spannend ist eine neue Operation, die erstmals nicht auf bekannten Kriegsschauplätzen spielt, sondern „off-world“ angesiedelt ist – inklusive neuem Bosskampf. Damit geht Saber Interactive ein Stück weiter, um den PvE-Modus abwechslungsreicher zu gestalten und frische Szenarien ins Spiel zu bringen.

Für Veteranen könnte das ein willkommener Grund sein, wieder einzusteigen. Denn neben bekannten Arenen und Gegnerwellen sorgt eine neue Umgebung oft für frische Dynamik und taktische Experimente.

Thunder Hammer, Bot-Customization und frische Kosmetik

Update 11 bringt außerdem zwei neue Cosmetic Packs, das Blood Angels Champion Pack und das Salamanders Pack. Wer seine Space Marines mit mehr Stil ins Gefecht führen möchte, bekommt also zusätzliche Optionen.

Noch interessanter sind die Heroic Weapons, die nun erweitert werden. Darunter befindet sich der legendäre Thunder Hammer, ein Klassiker des Warhammer-Universums, der schon auf dem Papier nach brachialer Zerstörung klingt. Spannend ist auch die Ankündigung, dass langfristig zwei Heroic Weapons pro Archetyp vorgesehen sind – das deutet auf kontinuierliche Ergänzungen hin.

Ein praktisches Detail betrifft die Bots. Ab sofort lassen sie sich in Operationen mit eigenen Loadouts ausstatten. Das klingt unscheinbar, dürfte aber das Koop-Erlebnis für Solospieler deutlich angenehmer machen.

Ein Blick auf die Zukunft – und eine Demo

Saber Interactive hat für die kommenden Monate noch mehr im Köcher. Neben Anpassungen am Siege Mode will man auch neue Individualisierungsmöglichkeiten nachreichen. Der Game Director deutete sogar an, dass Features umgesetzt werden, die man „eigentlich nie bringen wollte“. Das weckt Neugier, auch wenn noch offen bleibt, was genau gemeint ist.

Bis dahin gibt es aber bereits im Oktober einen kostenlosen Testzeitraum: Vom 16. bis 20. Oktober auf Konsole und bis 23. Oktober auf PC können Spieler die ersten beiden Kampagnenmissionen sowie mehrere PvE- und PvP-Modi ausprobieren, mit Fortschrittsübernahme ins Hauptspiel.

Für Fans von Warhammer 40K: Space Marine 2 bleibt die Frage: Wird Update 11 nur ein weiteres Content-Paket – oder der Beginn einer echten zweiten Spielphase?