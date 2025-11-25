Warhammer 40K: Space Marine II – Reclamation-Update bringt neuen Einsatz und Season-Pass-Extras

Der Hilferuf kommt spät, viel zu spät. Ein imperialer Kreuzer meldet schwere Schäden, dann bricht der Kontakt ab. Genau hier setzt das neue Reclamation-Update für Warhammer 40,000: Space Marine II an, das seit heute verfügbar ist. Für Fans des kooperativen Gemetzels bedeutet das: ein frischer Einsatz, mächtige Heldenwaffen und zusätzliche Strategeme, die die Gefechte spürbar variieren.

Ein neuer Einsatz, der Druck macht

„Reclamation“ ist mehr als ein weiterer Missionsknoten. Der Einsatz führt euch tief in ein schwer beschädigtes Schiff, in dem die Xenos bereits weite Teile übernommen haben. Aus dem Update-Trailer geht hervor, dass der Reaktor instabil ist – Zeitdruck gehört also fest zur Mission. Spieler dürften hier eine Mischung aus engen Korridoren, überraschenden Angriffswinkeln und einem Finale erwarten, das taktische Disziplin belohnt.

Warum ist das relevant? Weil Space Marine II bisher stark von offenen Arealen lebte. Ein enger, klaustrophobischer Einsatz könnte das Tempo neu definieren und das Koop-Team stärker zu koordiniertem Vorgehen zwingen.

Neue Heldenwaffen, neue Strategien

Hinzu kommen sechs neue Heldenwaffen, die den taktischen Werkzeugkasten spürbar erweitern:

Bolt-Scharfschützengewehr – ideal für Spieler, die präzise abschalten wollen.

– ideal für Spieler, die präzise abschalten wollen. Schwerer Bolter – Druckfeuer für dichte Gegnergruppen.

– Druckfeuer für dichte Gegnergruppen. Instigator-Boltkarabiner – eine Hybridlösung für mittlere Distanzen.

– eine Hybridlösung für mittlere Distanzen. Schwere Boltpistole – aggressiv, mobil, kompromisslos.

– aggressiv, mobil, kompromisslos. Energiefaust & Energiehammer – für Nahkämpfer, die auch unter Engstellen nicht zurückschrecken.

Außerdem neue Strategeme, die vor allem auf stärkere Crowd-Control- und Utility-Optionen setzen. Gerade im Zusammenspiel mit der neuen Mission können diese Werkzeuge entscheidend sein, besonders, wenn das Team unter Zeitdruck agiert.

Season Pass II: Blood Angels & Salamanders glänzen auf

Wer den Season Pass II besitzt, schaltet zusätzlich das Blood Angels Champion Pack frei, inklusive Rüstung und Sprungmodul-Skin, sowie das Salamanders Cosmetic Pack mit fünf markanten Rüstungsteilen und Heraldik für mehrere Nachfolgeorden. Kosmetisch, klar. Aber Warhammer lebt von Persönlichkeit, und diese Sets unterstreichen genau das

Mit Reclamation bringt Saber Interactive spürbare spielerische Abwechslung. Für die nächsten Wochen entscheidet aber vor allem eines: Wird die neue Mission zum Fan-Liebling oder nur ein kurzer Zwischenstopp?

Die Community dürfte schnell ein Urteil fällen, gerade weil Space Marine II von wiederholbaren, fordernden Einsätzen lebt.