Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – Overview stellt das Spiel vor

Wenige Wochen vor dem Release von Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground stellen Focus Home Interactive und Gasket Games den Strategietitel in einem Overview-Video vor.

In Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground werdet ihr zum Kommandeur einer der außergewöhnlichsten Fraktionen von Warhammer Age of Sigmar – in dem unsterbliche Ritter himmlische Stardrakes reiten, um den Tod in einer Vielzahl von Bereichen auszurotten. Vor euch liegt eine Welt voller Legenden, Helden, höllischer Kreaturen und furchterregender Schlachten.

Mittels anpassbaren Kräfte erwartet euch ein dynamisches, spektakuläres und rundenbasiertes Scharmützel mit rasanter Kriegsführung. Durch Erfolge im Kampf könnt ihr alle Arten von Einheiten und stärkere Rüstung sammeln und aufrüsten, sowie mehr verheerende Fähigkeiten freischalten.

Hierzu erkundet ihr eine nichtlineare Kampagne, überwindet bei jedem neuen Durchspielen neue Gewinnchancen, um einzigartige Einheiten und Gear zu finden, baut eure legendäre Armee auf und trotzt anderen Spielern in epischen Online-Duellen.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint am 27. Mai 2021.