Warhorse Studios: Algorithmus ersetzt Übersetzer bei KCD2

Warhorse Studios ersetzt menschliche Übersetzer durch KI-Lösungen, um Kosten zu drücken. Die Entlassung von erfahrenem Personal bei „Kingdom Come: Deliverance 2“ markiert den nächsten Schritt der industriellen Standardisierung.

Der Algorithmus übernimmt das Wort

Der langjährige Übersetzer und Editor Max H. wurde am 27. März 2026 mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie er auf Reddit beklagt. Sein Aufgabenbereich umfasste die tschechisch-englische Lokalisation von „Kingdom Come: Deliverance 2“ sowie sämtliche geplante DLC-Inhalte. Das Management von Warhorse Studios deklarierte die Stelle offiziell als obsolet. Ab dem kommenden Monat übernimmt eine KI-Lösung sämtliche Übersetzungsarbeiten des Studios, von Quest-Logs bis zu komplexen Dialogen.

Die Entscheidung fiel laut internen Begründungen aus rein finanziellen Erwägungen zur Effizienzsteigerung. Warnungen hinsichtlich potenzieller Qualitätsverluste bei der Übertragung mittelalterlicher Nuancen wurden ignoriert. Betroffen sind nicht nur technische Texte, sondern auch das kreative Marketingmaterial. Der Schritt markiert einen radikalen Kurswechsel weg von spezialisierten Fachkräften hin zur automatisierten Content-Verarbeitung.

Das Ende der Sprachbarriere durch Prozessoren

Übersetzer stehen auf der Liste der aussterbenden Berufe ganz oben. Wer glaubt, dass eine Maschine den feinen Unterschied zwischen tschechischem Dialekt und englischem Slang niemals lernt, ignoriert die Lernkurve der letzten zwei Jahre. Warhorse zieht die Konsequenz aus einer Technologie, die gut genug ist, um die Masse zu bedienen. Der Mensch wird hier zum teuren Luxusgut, das sich ein Studio im Effizienzwahn nicht mehr leisten will.

Perfektion ist in der modernen Spieleentwicklung ohnehin kein Kriterium mehr, solange der Output die Marge nicht gefährdet. Die KI liefert Ergebnisse in Sekunden, für die ein Team Wochen benötigt. Dass dabei die Seele der Sprache auf der Strecke bleibt, ist ein Kollateralschaden, den das Management achselzuckend in Kauf nimmt. Es ist kein Experiment mehr, sondern der neue Standard.

Früher kaufte man für Authentizität Historiker, heute reicht ein Grafikprozessor und ein Prompt.