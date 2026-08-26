Warlock: D&D-Action-Adventure zeigt erstes Gameplay und Top-Besetzung

Wizards of the Coast und Invoke Studios haben erste Gameplay-Szenen aus dem Singleplayer-Titel „Warlock“ veröffentlicht. Der Release ist für 2027 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angesetzt.

Wizards of the Coast setzt voll hierzu auf die Third-Person-Perspektive. In der düsteren Open World von Darkon schlüpfen wir in die Rolle der Waffenmeisterin Kaatri, die von Tricia Helfer gesprochen wird. Um gegen die Mächte der Finsternis zu bestehen, geht sie einen Pakt ein. Ihre Patronin ist keine Geringere als Tasha, vertont von Maggie Robertson. Das bringt echte Promi-Power in die Sprachausgabe.

Magie trifft Nahkampf

Das gezeigte Material setzt auf eine Mischung aus Zauberei und klassischem Handgemenge. Magie dient in den Kämpfen nicht nur als reiner Schadensteiler. Wir kombinieren Sprüche direkt mit Schwerthieben. Die Umgebung spielt ebenfalls mit. Gegnerpositionen, Terrain und das Wetter lassen sich taktisch einbinden. Zauber verketten, draufhalten, durchatmen. Das wirkt in den Szenen wuchtig. Es fühlt sich griffig an.

Außerhalb der Kämpfe fungieren die Zauber als Werkzeuge. Jeder Spruch öffnet neue Pfade oder löst Rätsel im ersten gezeigten Dungeon. Wer genau hinschaut, findet verborgene Raw Magic zur Verstärkung der Skills. Das Prinzip erinnert an klassische Action-Adventures. Ausprobieren wird belohnt. Kein stupides Abklappern von Questmarkern. Zumindest lässt der Ersteindruck darauf hoffen.

Die Kombination aus D&D-Lore, prominenter Besetzung und taktischem Magie-Einsatz hat Potenzial. Wie tief die Open World am Ende wirklich ist, muss sich zeigen. Bis 2027 ist es noch ein weiter Weg.

Bringt die Mischung aus Nahkampf und Zauber-Kombos für euch frischen Wind ins D&D-Universum oder wirkt das Kampfsystem zu überladen?