Warlock: Düstere Magie, neue Wege – Unerwartet raues D&D-Abenteuer enthüllt

Wizards of the Coast und Invoke Studios öffnen ein neues Kapitel im D&D-Kosmos, und diesmal steht kein typischer Held im Vordergrund, sondern eine Frau, die bereit ist, gefährliche Grenzen zu überschreiten. Warlock wurde jetzt offiziell vorgestellt und positioniert sich als Third-Person-Action-Adventure, das sich ganz auf storytellinggetriebene Solo-Erfahrungen konzentriert. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant, eine ausführliche Gameplay-Premiere folgt im Sommer 2026.

Warlock setzt auf verbotene Kräfte – und eine Figur, die den Preis kennt

Im Zentrum steht Kaatri, eine Kriegerin, die sich auf einen riskanten Pakt einlässt, um einer Bedrohung zu begegnen, die weit über das hinausgeht, was Stahl alleine lösen könnte. Invoke greift dafür auf eine Mischung aus körperlichem Kampf und finsterer Magie zurück – Fähigkeiten, die den Erkundungsfluss ebenso stark beeinflussen sollen wie die Konfrontationen mit Kreaturen der offenen Welt.

Auffällig ist die starke Fokussierung auf Performance-Capturing: Kaatri wird von Tricia Helfer verkörpert, vielen bekannt aus Battlestar Galactica und Lucifer. Ihre Darstellung soll der Figur Tiefe geben und die moralischen Brüche greifbarer machen. Dass Wizards of the Coast dafür grünes Licht gab, spricht für eine klare Vision: ein Spiel, das sich im D&D-Setting bewegt, ohne typische Pfade blind zu wiederholen.

Eine neue Open World im D&D-Universum

Statt klassischem High Fantasy verspricht Warlock einen Ton, der zwischen Schönheit und Unbehagen pendelt. Die Welt soll sich durch Magie nicht nur öffnen, sondern verändern. Jeder Zauber kann neue Wege freilegen, alternative Herangehensweisen ermöglichen oder Kämpfe taktischer gestalten. Dominic Guay, General Manager bei Invoke, betont die kreative Freiheit, die das Studio erhalten hat, etwas, das man dem Projekt anmerkt, zumindest im ersten Teaser.

Für Wizards of the Coast ist Warlock mehr als ein Einzelspielertitel. Es reiht sich in ein wachsendes Portfolio an AAA-Projekten ein, das sowohl neue Marken als auch klassische D&D-Welten umfasst. John Hight bringt es auf den Punkt: Warlocks besitzen Macht, aber Macht ist nie ohne Konsequenzen. Genau darum scheint sich das Abenteuer zu drehen.

Warum Warlock für Spieler spannend wird

D&D-Spiele haben in den letzten Jahren an Vielfalt gewonnen; Warlock erweitert das Spektrum um eine radikal dunklere Ausrichtung. Ob Invoke diesen Ansatz über eine komplette Open World tragen kann, bleibt abzuwarten. Entscheidend wird sein, wie flexibel die Magiesysteme sind, und ob Kaatris innere Konflikte mehr sind als nur stilistischer Anstrich.

Für Spieler stellt sich jetzt die zentrale Frage: Wird Warlock ein Story-Abenteuer, das die moralischen Risiken seiner Magie ernst nimmt, oder bleibt es bei atmosphärischen Versprechen? Der Sommer 2026 wird darauf erste Antworten liefern.