Warner Bros. will sich in Zukunft mehr auf Live-Service-Games konzentrieren

Live-Service-Spiele sind seit Jahren auf dem Vormarsch und sorgen regelmäßig für Rekordzahlen bei Spielern und Einnahmen. Wenig überraschend versuchen nahezu alle großen Publisher, selbst Always-On-Titel zu kreieren, die dann im besten Fall auf Jahre für prall gefüllte Bankkonten und volle Server sorgen. Auch Warner Bros. möchte seine großen Marken in Zukunft mehr in diese Richtung entwicklen.

Live-Service-Games von Warner Bros.

Warner Bros. verfügt mit Game of Thrones, Harry Potter, Batman und Mortal Kombat über eine gute Auswahl richtig starker Marken. Die in diesem Jahr veröffentlichten Spiele Mortal Kombat 1 und Hogwarts Legacy kamen bei den Spielern sehr gut an, waren aber im Grunde „klassische“ Spielerfahrungen. Hogwarts Legacy richtet sich komplett an Einzelspieler und Mortal Kombat 1 hat natürlich einen Multiplayer, der bietet aber weniger abseits der eigentlichen Kämpfe als es beispielsweise Street Fighter 6 macht.

Genau hier will der Publisher laut CEO David Zaslav ansetzen:

Unser Fokus liegt auf der Umwandlung unserer größten Franchises von einem weitgehend Konsolen und PC-basierten Spiel mit drei- bis vierjährigen Veröffentlichungszeitplänen zu einem Spiel, das durch Live-Dienste, Multiplattform- und Free-to-Play-Erweiterungen ständig verfügbar ist, mit dem Ziel, dass mehr Spieler mehr Zeit auf mehr Plattformen verbringen. […] Letztendlich wollen wir das Engagement und die Monetarisierung längerer Zyklen und auf höherem Niveau vorantreiben. Wir befinden uns derzeit in einer Phase der Skalierung und sehen erhebliche Möglichkeiten, höhere Einnahmen nach dem Kauf zu erzielen.

Der erste Versuch auf dem Gebiet der Live-Service-Spiele sollte eigentlich Anfang des Jahres Suicide Squad: Kill the Justice League von den Batman Arkham-Machern Rocksteady werden. Die Gameplay-Präsentation des Titels kam allerdings so schlecht an, dass der Release um ein knappes Jahr verschoben werden musste. Seitdem gibt es keine neuen Informationen zum Spiel. Pb die Wünsche von Warner Bros. sich also erfüllen, bleibt abzuwarten.