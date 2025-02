Warner Bros. zieht den Stecker: Drei Studios dicht, Wonder Woman eingestellt

Nun zieht Warner Bros. also Konsequenzen – auf Kosten von Entwicklern, Fans und einem Spiel, das vielleicht das nächste große Superhelden-Erlebnis hätte werden können. Doch in der heutigen Gaming-Welt zählen nicht Visionen, sondern vor allem Bilanzen.

„Wir mussten einige sehr schwierige Entscheidungen treffen, um unsere Entwicklungsstudios und Investitionen so zu strukturieren, dass wir die bestmöglichen Spiele entwickeln können“, heißt es in einer offiziellen Erklärung . Man betont, dass die Schließungen kein Spiegelbild der Teams oder ihres Talents seien – sondern eine strategische Maßnahme, um das Geschäft wieder profitabel zu machen.

Neben Monolith müssen auch Player First Games und WB San Diego die Tore schließen. Player First Games war für das Plattform-Prügelspiel „ MultiVersus “ verantwortlich, das sich nach einem holprigen Relaunch nicht mehr erholen konnte. Dass Staffel 5 die letzte sein würde und der Stecker am 30. Mai endgültig gezogen wird, war ein Vorbote des Endes. WB San Diego, das sich auf Mobile-Games spezialisierte, trifft das gleiche Schicksal.

Der Hammer ist gefallen: Warner Bros. Games schließt gleich drei seiner Studios und setzt die Entwicklung des Wonder Woman -Spiels von Monolith Productions kurzerhand aufs Abstellgleis. Damit endet eine Ära, die für einige ikonische Spiele stand – doch in der heutigen Gaming-Welt zählen offenbar nur noch „strategische Prioritäten“.

What do you think?