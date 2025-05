Warum die PS5 den Erfolg der PS4 nicht übertreffen kann

Die PlayStation 5 hat in den ersten Jahren ihres Bestehens einiges zu bieten, doch die Tatsache, dass sie nach fast fünf Jahren immer noch nahezu gleichauf mit der PlayStation 4 liegt, ist ein bemerkenswerter Hinweis darauf, dass Sonys Konsole die Erfolgswelle ihrer Vorgängerin vermutlich nicht wiederholen wird. Die Zahlen sprechen für sich: Die PS5 hat aktuell rund 77,8 Millionen Einheiten verkauft, was knapp mehr als eine Million hinter der PS4 zur gleichen Zeit liegt.

Probleme und Umfeld drücken auf PS5-Absätze

Aber die Probleme der PS5 gehen weit über bloße Verkaufszahlen hinaus. Das wirtschaftliche Umfeld, in dem Sony operiert, ist alles andere als einfach. Die Auswirkungen von US-Zöllen, die für Konsolen aus China gelten, und die dadurch steigenden Kosten sind spürbar. Zudem sind die Preise der PS5 – im Gegensatz zur PS4, deren Preis über die Jahre fiel – nach wie vor relativ hoch – oder steigen sogar weiter – und drücken so weiter den Absatz. Zwar rechnet Sony mit einem leichten Anstieg der Softwareverkäufe durch exklusive Titel wie Ghost of Yotei oder Death Stranding 2, doch die Hardware-Verkäufe dürften weiterhin stagnieren.

Ein möglicher Boost für die PS5 war ursprünglich der Release von Grand Theft Auto 6 in diesem Jahr, das viele dazu anregen sollte, endlich von der PS4 auf die PS5 umzusteigen. Schließlich haben nicht wenige genau auf diesen Titel gewartet. Doch die jüngste Verschiebung des Spiels auf Mai 2026 ist ein weiterer Rückschlag für Sonys Hoffnungen. David Cole von DFC Intelligence trifft es auf den Punkt: „Die Verzögerung von GTA VI ist ein schwerer Schlag für die PS5.“ Ein solches Blockbuster-Spiel hätte zweifelsohne als System-Seller dienen können, um die PS5 in die richtige Richtung zu katapultieren. Jetzt jedoch bleibt Sony ohne den erhofften Umsatztreiber, und die Frage bleibt, wie lange die PS5 noch als begehrenswertes Produkt gilt, wenn die großen Releases auf sich warten lassen.

PS5 Pro Euphorie bleibt aus

Ein weiterer entscheidender Faktor, warum die PS5 möglicherweise nicht denselben Erfolg wie die PS4 genießen wird, ist die fehlende Begeisterung für die PS5 Pro, die in den letzten Monaten als potenzieller Game-Changer gehandelt wurde. Während die PS4 Pro damals einen wahren Hype auslöste – mit einer spürbaren Verbesserung der Grafikleistung und einer besseren Performance, die Fans und Kritiker gleichermaßen begeisterte – scheint die PS5 Pro bisher keine vergleichbare Euphorie zu erzeugen.

Trotz aller positiven Zahlen und der nach wie vor soliden Performance im Bereich der Spiele und Netzwerkinhalte bleibt der Eindruck: Die PS5 wird den Erfolg der PS4 nicht wiederholen können. Sie ist zwar erfolgreich, aber der Hype, der die PS4 an die Spitze trieb, fehlt. Ohne „GTA 6“ als große Hoffnung und mit einer ohnehin angespannten Marktsituation wird es für Sony schwer, die PS5 auf das nächste Level zu heben. Die PS4 bleibt damit, zumindest aus verkäuferischer Sicht, das Maß aller Dinge – vorerst.