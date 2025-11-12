Warum die PS5 in Japan günstiger sein darf – und wir draufzahlen

Wenn Sony eine PS5 Digital Edition für 55.000 Yen nur in Japan verkauft, während wir in Europa weiter fast ein Drittel mehr zahlen, ist der erste Reflex klar: Warum eigentlich? Haben wir Pech, weil wir nicht in Tokio wohnen? Nicht ganz. Der Grund liegt weniger in der Hardware, sondern in einem Mix aus Währungsfaktoren, regionaler Marktstrategie und knallhartem Selbstschutz.

Sony selbst liefert keine Begründung. Doch die Strategie dahinter ist klar erkennbar. Japan ist für Sony das, was Kyoto für Nintendo ist – Heimatmarkt und Prestigegebiet. Wenn man hier an Boden verliert, kratzt das nicht nur an den Verkaufszahlen, sondern auch am Selbstverständnis. Und genau da setzt Sony jetzt an. Mit einem lokal zugeschnittenen Modell, das nur japanische Sprache und japanische PSN-Konten unterstützt.

Der Yen als versteckter Rabatt

Das ist kein Nachteil aus Versehen, das ist Absicht. Denn diese regionale Einschränkung sorgt dafür, dass niemand aus dem Ausland massenhaft importiert und die Preisstruktur in Europa oder den USA durcheinanderbringt. Die billigere PS5 in Japan funktioniert also nur, weil sie außerhalb Japans praktisch nutzlos ist, siehe Nintendo mit der Switch 2, die exakt die gleiche Strategie fahren.

Der zweite Faktor ist der Wechselkurs. Trotz schwachem Yen und steigenden Importkosten für Komponenten hält Sony den Japan-Preis aggressiv niedrig, eine bewusste Subvention, die sich nur durch Regionalsperre rentiert.

Für japanische Käufer ist das aber kein Schnäppchen, sondern einfach der aktuelle Preis im eigenen Währungsraum. Für Sony ist das eine Gratwanderung: In Japan darf die Konsole günstiger wirken, ohne dass der internationale Markt davon direkt profitiert.

Subvention statt Preissenkung

Sony verfolgt in Japan eine bekannte Logik: Hardware als Lockangebot, Software als Gewinnmaschine. Das berühmte Rasierer-und-Klingen-Prinzip. Die PS5 wird dort mit wenig Marge verkauft, um mehr Spieler ins Ökosystem zu ziehen, und später mit Abos, digitalen Spielen und Add-ons Geld zu verdienen.

Zudem hat Capcoms Chef Tsujimoto im Frühjahr öffentlich erklärt, dass der „PS5-Preis eine Hürde für junge Spieler“ sei. Sony musste also reagieren. Die günstigere PS5 Digital Edition ist damit weniger ein Geschenk, sondern eine gezielte Marktreaktion auf sinkende Kaufkraft, subventioniert, aber strategisch kalkuliert.

Die neue PS5 Digital Edition erscheint am 21. November exklusiv in Japan – mit japanischer Benutzeroberfläche und regionaler Bindung.

Warum das bei uns nicht funktioniert

In Europa sieht die Rechnung anders aus:

Höhere Steuern und Importkosten treiben den Endpreis.

treiben den Endpreis. Stärkere Kaufkraft erlaubt höhere Margen.

erlaubt höhere Margen. Wirtschaftlich wenig sinnvoll und komplizierter umzusetzen

und komplizierter umzusetzen Keine Regionalsperre – eine günstige Japan-Edition hierzulande würde sofort importiert und weltweit die Preisstruktur sprengen.

– eine günstige Japan-Edition hierzulande würde sofort importiert und weltweit die Preisstruktur sprengen. Politisch riskanter, digitale Grenzen zu setzen

Würde Sony also denselben Preis auch in Deutschland anbieten, gäbe es keinen Grund mehr, in anderen Märkten höhere Preise zu zahlen, und das würde das globale Geschäftsmodell zerschießen.

Technisch dürfte die Umsetzung recht unspektakulär ausfallen. Während die Hardware der Japan-Edition weitgehend identisch mit der regulären PS5 Digital Edition bleibt, ist davon auszugehen, dass Sony per Software-Abfrage an die spezifische Modellnummer erkennt, ob es sich um die japanische Variante handelt.

Dadurch lässt sich die Nutzung auf lokale Konten beschränken, ein Ansatz, der sich bei Bedarf auch wieder aufheben ließe. Theoretisch könnte Sony diese Sperre also später international freigeben, sofern die Markt- oder Lizenzbedingungen dies erlauben. Im Kern handelt es sich wohl um eine außergewöhnliche, zeitlich begrenzte Marketingaktion, mit der man die Marke PlayStation in Japan gezielt stärker ins Rampenlicht rückt und gleichzeitig schützt.

Kein Skandal, sondern Kalkül

Die günstigere PS5 in Japan ist kein „Rabatt für Glückliche“, sondern ein Ergebnis aus Währungsanpassung, Marktschutz und Heimatmarktpflege. Sony braucht Japan, um die Marke PlayStation stabil zu halten, auch, wenn das bedeutet, dort zeitweise mit weniger Gewinn zu leben.

Für uns hier ändert das wenig. Wir zahlen mehr, ja. Aber dafür bekommen wir eine Konsole ohne Sprach- oder Region-Limits. Das ist der Preis globaler Verfügbarkeit.