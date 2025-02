Warum EA mit dem Live-Service-Ansatz komplett falsch liegt

Ganz anders klingt es bei EA-CEO Andrew Wilson, der sich in der letzten Finanzkonferenz über die „Underperformance“ von Dragon Age: The Veilguard beschwerte . Seiner Meinung nach suchten Spieler heutzutage verstärkt nach Shared-World-Features und einer tieferen Einbindung – eine Aussage, die kaum zufälligerweise genau dann kam, als sich das auf klassische Singleplayer-Stärken setzende Kingdom Come: Deliverance 2 zum Verkaufsschlager entwickelte.

Die Verkaufszahlen von Kingdom Come: Deliverance 2 sprechen eine klare Sprache: Singleplayer-Spiele sind alles andere als tot. In nur 24 Stunden verkaufte sich das Spiel über eine Million Mal und spielte seine Entwicklungskosten bereits wieder ein. Ein voller Erfolg für Warhorse Studios – und ein Schlag ins Gesicht für die Live-Service-Gläubigen bei EA.

