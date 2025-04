Warum eine der wichtigsten Szenen in The Last of Us Season 2 für hitzige Diskussionen sorgt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis HBO den Golfschläger schwang – und damit auch die Fan-Gemüter in Aufruhr versetzte. The Last of Us: Season 2, Episode 2 inszeniert Joels brutalen Abgang – eine Szene, die im Spiel zu den emotionalsten und kontroversesten Momenten überhaupt gehört. Doch während das Videospiel damals mit seiner Inszenierung schockierte, hinterlässt die Serienumsetzung nun gemischte Gefühle.

Einmal mehr zeigt sich: Nicht alles, was auf dem Gamepad funktioniert, funktioniert automatisch auch auf dem Bildschirm. Abby rammt Joel nicht den Kopf ein, wie im Spiel – sondern die Spitze eines beschädigten Golfschlägers direkt in den Hals. Schneller, direkter, kompromissloser. Und doch beschleicht viele Zuschauer das Gefühl: Das war’s schon?

Vereinfacht, entmystifiziert, entschärft?

Ein X-Nutzer bringt es auf den Punkt: Die Szene wirke „vereinfacht“. Tatsächlich wurde in der Serie ein entscheidendes Detail vorgezogen – Abbys Enthüllung, dass sie die Tochter des Arztes ist, den Joel in Season 1 tötete. Im Spiel war das ein späterer Aha-Moment, eingeflochten in eine Rückblende. In der Serie hingegen bekommt Joel diese Information direkt ins Gesicht geklatscht – Sekunden vor seinem Ende.

Der Effekt? Weniger Mysterium, mehr Klartext. Und das gefällt nicht jedem. Manche empfinden die Szene dadurch als emotional weniger aufgeladen. Andere argumentieren, dass der TV-Zuschauer schneller Kontext braucht – vor allem, wenn man will, dass Kaitlyn Devers Abby nicht gleich zur Hassfigur wird.

"THAT WAS MY DAD." JUST STOP ABBY LET JOEL LIVE #TheLastOfUs pic.twitter.com/8DamaRmIjg — juan (@JuanEdits) April 21, 2025

Emotionale Fallhöhe: Spiel vs. Serie

Ein weiteres Detail sorgt für Unmut: Im Spiel kriecht Ellie zu Joels Leiche, ihre Verzweiflung ist greifbar. In der Serie? Knockout, Blackout, Cut. Emotionale Schwere? Fehlanzeige. Es wirkt beinahe, als wolle man sich dem Schmerz verweigern – oder keine Zeit verschwenden. Dabei lebt The Last of Us gerade von der Zeit, die es sich für den Schmerz nimmt.

HBO hat Joels Ende geliefert – aber nicht so, wie viele es erwartet oder gehofft hatten. Die Szene bleibt ikonisch, keine Frage. Doch ihre Wirkung ist diesmal nicht schockierend, sondern … diskutabel. Vielleicht ist das die größte Ironie: Dass ausgerechnet eine Szene, die einst für Sprachlosigkeit sorgte, jetzt zu endlosen Diskussionen führt. Und das sagt mehr über die Serie aus, als jeder Golfschläger es könnte.

Für enttäuschte Fans gibt es heute dennoch einen kleinen Lichtblick, nämlich die Aussicht auf Episode 3 im Teaser.