Warum FX gerade jetzt Far Cry verfilmt – und was das für Ubisoft wirklich bedeutet

Dass Far Cry als Serie kommt, ist nicht ganz neu, aber das Projekt bei FX erscheint strategisch äußerst durchdacht, wie aus einem aktuellen Interview mit Variety hervorgeht. Ubisoft nutzt damit nicht nur nostalgische Fans der Shooter-Reihe, sondern erweitert aktiv seine Markenpräsenz über das klassische Gaming hinaus. In einer Zeit, in der Spielmarken zunehmend crossmedial ausgebaut werden, könnte Far Cry bei FX ein Schlüsselelement in Ubisofts umfassender Medienstrategie sein.

Ein Marken-Reset durch Anthologie

Das Anthologie-Format – bestätigt von Köpfen wie Noah Hawley (Fargo) und Rob McElhenney – ist mehr als ein kreativer Stilmittel, es ist eine intelligente Absicherung. Jede Staffel kann gänzlich neue Storys, neue Themen, neue Charaktere bringen, ohne dass Ubisoft sich auf ein einziges Setting oder eine einzige Hauptfigur festlegt. Das spiegelt die Spiele-DNA perfekt wider: Von tropischen Inseln über Bürgerkriege bis hin zu Sekten-Staaten war Far Cry schon immer ein Format für radikal unterschiedliche Themen.

Dadurch minimiert Ubisoft das Risiko eines „erschöpfenden Universums“, in dem Fans die bekannten Schauplätze durchgespielt haben. Gleichzeitig bleibt Raum für Innovation, und für Autoren wie Hawley, die sich nicht in linearen Franchise-Grenzen bewegen wollen.

Chancen & Gefahren

Die Beteiligung von Hawley und McElhenney ist ein gutes Zeichen. Beide bringen Erfahrung darin mit, wie man komplexe Charaktere und gesellschaftliche Themen dramatisch umsetzt. Aber der Erfolg hängt davon ab, ob FX und Ubisoft wirklich die Balance zwischen großer Action und tiefgründiger Erzählung finden, oder ob es am Ende nur ein weiterer auf Hochglanz polierter Lizenz-Cash-In wird.

Ein weiterer Faktor ist die Zielgruppe. Hardcore-Far Cry-Spieler haben bestimmte Erwartungen: ikonische Schurken, extreme Schauplätze, moralische Grauzonen. Zugleich will FX auch ein breiteres TV-Publikum erreichen, das sich nicht zwingend mit Jump-Scares oder Multiplayer-Mechaniken identifiziert. Dieser Spagat könnte schwierig sein.

Ein mutiger Schritt

Aus Ubisofts Sicht ist die FX-Serie ein mutiger, aber potenziell sehr sinnvoller Zug. Sie profitiert vom aktuellen Trend der „Spiel-zu-Show“-Adaptionen, diversifiziert ihre Einnahmequellen und stärkt die Markenbindung. Gleichzeitig ist es eine Einladung: Far Cry soll nicht nur gespielt, sondern auch diskutiert werden – als TV-Phänomen über Ideologie, Macht und Chaos.

Wenn FX und Ubisoft das richtige kreative Team einsetzen und nicht nur auf Gewalt und Explosionen setzen, könnte Far Cry im Serienformat tatsächlich etwas Besonderes werden. Aber der Markt ist gesättigt von Videospiel-Adaptionen. Ob diese Serie das Potenzial hat, dauerhaft zu überzeugen, hängt davon ab, ob sie mehr sein will als ein simpler Lizenz-Titel.

Was denkt ihr: Kann Far Cry als Serie die Tiefe und den Stil der Spiele einfangen, oder wird es bloß ein teurer Action-Blockbuster?