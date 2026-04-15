Warum ist Herman Hulst noch im Amt? Branchenkenner stellen brisante Frage

PlayStation schwimmt im Geld, doch hinter den Rekordzahlen brodelt es. Während die Hardware-Verkäufe stimmen, offenbart die operative Führung unter Herman Hulst Risse, die in der Branche inzwischen lautstark diskutiert werden.
In der aktuellen Folge des Broken Silicon-Podcasts wurde eine Frage gestellt, die wenig Raum für Interpretationen lässt: Das System PlayStation ist strukturell gesund, wird aber operativ gegen die Wand gefahren.
Der Vergleich mit der Konkurrenz
Die Debatte um Hulst führt unweigerlich zum Vergleich mit Phil Spencer. Während Spencer bei Xbox oft für schwache Zahlen kritisiert wird, startete er aus einer Position des massiven Rückstands. Hulst hingegen übernahm ein florierendes Imperium. Wenn Branchen-Insider fragen, warum Spencer entlassen wird, während Hulst trotz monumentaler Fehlzündungen wie „Concord“ im Sattel bleibt, rührt das an einen wunden Punkt.
PlayStation hat sich seine strategischen Wunden selbst zugefügt, ohne den Druck einer existenziellen Krise. Wer von der Pole-Position startet und das Auto in der ersten Kurve zerlegt, hat weniger Ausreden als derjenige, der versucht, einen Oldtimer im Rennen zu halten.
Die Kunst der internen Degradierung
In der Chefetage von Sony herrscht vermutlich eine paradoxe Stille. Während ein Debakel wie „Concord“ bei jedem anderen Publisher Köpfe hätte rollen lassen, bleibt Herman Hulst im Amt. Doch der Schein trügt. Die Einschätzung der Branchenkenner zeichnet das Bild einer „de-facto-Entmachtung“.
Hulst wurde zwar zum Co-CEO befördert, doch die Hierarchie spricht eine andere Sprache: Er untersteht Hideaki Nishino. In der Welt der Hochfinanz und der langfristigen Managementverträge ist eine Kündigung oft schlicht zu teuer. Man feuert einen Mann in dieser Position nicht, man stellt ihn kalt. Er behält den Titel, verliert aber das Zepter, während Sony die Millionen-Abfindungen spart, die bei einer echten Entlassung fällig würden.
Strategisch klug, operativ desaströs
Das Problem liegt nicht an der Marschrichtung, sondern an der Ausführung. Sony hatte alle Trümpfe in der Hand und hat sie falsch ausgespielt. Die Investitionen in den Live-Service-Sektor waren marktstrategisch logisch, doch die Umsetzung glich einer Sabotage der eigenen Stärken.
Man kaufte Spezialisten und zwang sie in fremde Rollen. Nixxes, die Meister der PC-Portierung, wurden im Co-Development verheizt. Bluepoint Games, die Könige der Remakes, sollten plötzlich Multiplayer-Erfahrungen stemmen. Es ist die klassische Fehlkalkulation von Ressourcen: Man kauft ein Skalpell und benutzt es als Vorschlaghammer.
Hiroki Totoki, der neue starke Mann bei Sony, ist ein Zahlenmensch durch und durch. Er ist weniger Gamer als jeder seiner Vorgänger. Für ihn zählt die Marge, nicht das Prestige eines Singleplayer-Meisterwerks. Das ist die größte Gefahr für die Marke. Der aktuelle finanzielle Erfolg verdeckt die strukturellen Fäulnisprozesse. Da PlayStation weiterhin massiv Geld verdient, besteht kaum Druck, aus den Fehlern der Ära Hulst zu lernen. Man gewinnt derzeit nicht wegen der Führung, sondern trotz ihr.
´´Die Investitionen in den Live-Service-Sektor waren marktstrategisch logisch´´
da widerspreche ich vehement. es war schon lange klar, dass live-service ein übersättigter markt ist, dass es viel zu viele spiele gibt, die spieler langsam die nase voll haben und nur sehr wenige große gehypte titel wie fortnite, apex und damals noch pupg sic halten können.
nehmen wir einmal nur den zeitpunkt an dem, sony den kauf von bungie angekündigt hat. zu diesem zeitpunkt war bungie schon eine tote firma. destiny 2 war von anfang an eine katstrophe, sie haben in allen punkten negativ einen auf destiny (1) draufgesetzt und das spiel befand sich sehr schnell im sturzflug. als sony den kauf angekündigt hat, war der ruf von destiny sowie bungie schon ruiniert, die kritik an der langzeitmotivation enorm, viele spieler agewandert, die community gedanklich bei den ´´guten alten zeiten´´ aus destiny 1.
es wurde zwischenzeitlich überall berichtet (soweit ich weiß auch hier), dass angeblich geprüft wird, ob sony von bungie getäuscht worden wäre, sie sich über wert verkauft hätten etc…
ich habe mich damals gefragt und das tue ich heute auch noch, wie das denn eine option hätte sein können? wie soll sony getäuscht worden sein, wenn jeder mensch, der sich halbswegs mit gaming auskennt, ganz offensichtlich wusste, dass bungie den erfolg von destiny 1 nicht wiederholen kann und extrem auf dem absteigenden ast sitzen… dabei aber versuchen die übrig gebliebenen spieler abzumelken
warum schreibe ich das?
weil die investitionen von sony in den live-service bereich niemals… zu keinem zeitpunkt, in irgendeiner weise logisch zu rechtfertigen waren. sie hätten sagen können, dass sie ihre eigenen marken live-service spinoffs spendieren wie z.b. killzone, resistance, oder halt der modus zu the last of us (und ich hasse the last of us). das wären logische konsequenzen aus starken und etablierten singleplayer marken gewesen.
jetzt seit jahren kaum einzelspieler titel zu liefern, fast alles auf live service zu setzen, dort wieder massig wegzustreichen, einzustellen und studios zu schließen, ist einfach nur lächerlich, verantwortungslos gegenüber den fans, mitarbeitern und der marke playstation gegenüber.
sony betreibt massives missmanagement und das seit jahren. es hätte schon längst konsequenzen geben müssen, sowie eine neuausrichtung. stattdessen kündigt man leute und schließt studios wie bluepoint, die sowohl den ruf als auch das engagement der spieler retten könnten.
der fokus auf live service bei sony hat von anfang an gewirkt, als wäre sony ein kind auf dem spielplatz, was einfach nur das spielzeug vom kind nebenan möchte und dafür alle register zieht, hauptsache, man hat, was der andere hat. wer oder was darunter leidet, spielt keine rolle.
sony und playstation sabotieren und demontieren sich selber in einer geschwindigkeit, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe.
dass einem seit 1-2 jahren hier in den kommentaren ´´h8te´´ unterstellt wurde/wird ist halt dann die krönung der lächerlichkeit, weil genau diese leute mit ihrem geld sonys ego und ausrichtung gestreichelt und weiter darin bestärkt haben.
ich weiß noch wie es hier und auch auf anderen playstation seiten hieß
´´warte mal ab, die banger titel kommen noch´´ oder ´´die generation ist jung, in den nächsten 2-3 jahren gehts richtig los´´, auch schön ´´du redest playstation nur schlecht, es läuft großartig, es kommen noch so viele gute spiele´´ oder ´´die studios brauchen heute einfach länger, da kommen noch viele geile titel, sony liefert immer´´
wie manche sich seit jahren selber belügen und es rechtfertigen können, ihr hart erarbeitetes (?) geld für diesen laden rauszuwerfen, sony blind aus der hand futtern und allles mitmachen, ist erschreckend…. man muss sich nicht wundern, dass die großen firmen so agieren können, wie sie es tun, sie erfahren ja auch keine finanziellen konsequenzen für ihr versagen und kundenunfreundliches verhalten und wenn doch, dann verlagern sie die kosten auf die kunden und holen das geld über verteuerungen wie ps+, controller, spiele etc wieder rein und werden sogar dafür noch verteidigt.
in sonys augen, also alles richtig gemacht