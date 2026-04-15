Warum ist Herman Hulst noch im Amt? Branchenkenner stellen brisante Frage

PlayStation schwimmt im Geld, doch hinter den Rekordzahlen brodelt es. Während die Hardware-Verkäufe stimmen, offenbart die operative Führung unter Herman Hulst Risse, die in der Branche inzwischen lautstark diskutiert werden.

In der aktuellen Folge des Broken Silicon-Podcasts wurde eine Frage gestellt, die wenig Raum für Interpretationen lässt: Das System PlayStation ist strukturell gesund, wird aber operativ gegen die Wand gefahren.

Der Vergleich mit der Konkurrenz

Die Debatte um Hulst führt unweigerlich zum Vergleich mit Phil Spencer. Während Spencer bei Xbox oft für schwache Zahlen kritisiert wird, startete er aus einer Position des massiven Rückstands. Hulst hingegen übernahm ein florierendes Imperium. Wenn Branchen-Insider fragen, warum Spencer entlassen wird, während Hulst trotz monumentaler Fehlzündungen wie „Concord“ im Sattel bleibt, rührt das an einen wunden Punkt.

PlayStation hat sich seine strategischen Wunden selbst zugefügt, ohne den Druck einer existenziellen Krise. Wer von der Pole-Position startet und das Auto in der ersten Kurve zerlegt, hat weniger Ausreden als derjenige, der versucht, einen Oldtimer im Rennen zu halten.

Die Kunst der internen Degradierung

In der Chefetage von Sony herrscht vermutlich eine paradoxe Stille. Während ein Debakel wie „Concord“ bei jedem anderen Publisher Köpfe hätte rollen lassen, bleibt Herman Hulst im Amt. Doch der Schein trügt. Die Einschätzung der Branchenkenner zeichnet das Bild einer „de-facto-Entmachtung“.

Hulst wurde zwar zum Co-CEO befördert, doch die Hierarchie spricht eine andere Sprache: Er untersteht Hideaki Nishino. In der Welt der Hochfinanz und der langfristigen Managementverträge ist eine Kündigung oft schlicht zu teuer. Man feuert einen Mann in dieser Position nicht, man stellt ihn kalt. Er behält den Titel, verliert aber das Zepter, während Sony die Millionen-Abfindungen spart, die bei einer echten Entlassung fällig würden.

Strategisch klug, operativ desaströs

Das Problem liegt nicht an der Marschrichtung, sondern an der Ausführung. Sony hatte alle Trümpfe in der Hand und hat sie falsch ausgespielt. Die Investitionen in den Live-Service-Sektor waren marktstrategisch logisch, doch die Umsetzung glich einer Sabotage der eigenen Stärken.

Man kaufte Spezialisten und zwang sie in fremde Rollen. Nixxes, die Meister der PC-Portierung, wurden im Co-Development verheizt. Bluepoint Games, die Könige der Remakes, sollten plötzlich Multiplayer-Erfahrungen stemmen. Es ist die klassische Fehlkalkulation von Ressourcen: Man kauft ein Skalpell und benutzt es als Vorschlaghammer.

Hiroki Totoki, der neue starke Mann bei Sony, ist ein Zahlenmensch durch und durch. Er ist weniger Gamer als jeder seiner Vorgänger. Für ihn zählt die Marge, nicht das Prestige eines Singleplayer-Meisterwerks. Das ist die größte Gefahr für die Marke. Der aktuelle finanzielle Erfolg verdeckt die strukturellen Fäulnisprozesse. Da PlayStation weiterhin massiv Geld verdient, besteht kaum Druck, aus den Fehlern der Ära Hulst zu lernen. Man gewinnt derzeit nicht wegen der Führung, sondern trotz ihr.