Warum Little Nightmares III mit makabren Szenen seinen eigenen Reiz entfaltet

Es gibt offenbar diesen einen Moment in Little Nightmares III, der deutlicher als alles andere zeigt, was die Reihe so einzigartig macht. Ein Raum, ein Zauberkasten, darin ein regungsloser Mann – das klassische Requisit, bei dem am Ende der Vorführung eigentlich alles heil bleiben sollte. Neue Details und insbesondere eine Szene stechen aus dem Hands-On auf dem PlayStation Blog hervor.

Wenn Horror zur Spielmechanik wird

Um dem Raum zu entkommen, muss man die hervorschauenden Füße als Griff benutzen und den Körper buchstäblich in zwei Teile ziehen. Die Gedärme quellen heraus, die Szene ist abstoßend, grotesk und gleichzeitig spielmechanisch genial. Denn sie bringt das ganze Spiel auf den Punkt: moralisch fragwürdige Handlungen, kindliche Neugier und bitterböse Konsequenzen.

Genau darin liegt die Faszination von Little Nightmares III. Wo andere Horror-Games oft mit Jump-Scares oder Blutfontänen arbeiten, inszeniert die Serie ihren Schrecken subtiler und gleichzeitig umso eindringlicher. Hier ist das Grauen nicht nur Kulisse, sondern in die Spielmechanik eingebettet. Spieler werden gezwungen, Grenzen zu überschreiten, nicht aus Bosheit, sondern weil es schlicht der einzige Ausweg ist. Das erzeugt eine Beklemmung, die weit über den Moment hinaus wirkt.

Makaberer Horror trifft Koop – Little Nightmares III zwingt euch zu Taten, die ihr nicht vergessen werdet.

Koop als Nervenkitzel: Angst teilen, Verantwortung spüren

Neu im dritten Teil ist, dass all das auf echte Kooperation ausgelegt ist. Wo Little Nightmares II noch eine KI-Begleitung bot, wird nun ein zweiter Spieler zum unverzichtbaren Partner. Gemeinsam ziehen, stemmen, hochhelfen, oder eben eine Leiche auseinanderreißen. Das macht die Erfahrung intensiver, weil man nicht nur das eigene Überleben sichern muss, sondern auch das des anderen. Fehler wie ein zu spätes Verstecken oder eine missratene Aktion bedeuten den Tod für beide. Aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit entsteht eine ganz neue Form von Anspannung.

Gleichzeitig zeigte die Demo, dass der Horror dadurch nicht abgeschwächt, sondern vielmehr erweitert wird. Angst wird geteilt, oft sogar verstärkt: Man erschrickt, weil der andere erschrickt, oder man lacht makaber, weil beide wissen, dass sie gerade etwas völlig Absurdes tun mussten. Little Nightmares III gelingt es damit, Horror nicht zu verwässern, sondern ihn um soziale Dynamik zu bereichern.

Hinzu kommt das vertraute visuelle Erzählen. Die stummen Figuren, die grotesken Puppenwesen, die klaustrophobischen Räume, alles wirkt wie ein Alptraum, der ohne Worte funktioniert. Und in diesem dunklen Universum sind es gerade die kindlichen Gestalten Alone und Low, die mit ihren klaren Farben wie kleine Funken Hoffnung erscheinen.

Die Szene mit dem Magierkasten ist deshalb mehr als ein makabrer Schockeffekt. Sie ist ein Sinnbild für das, was Little Nightmares III so besonders macht: ein Spiel, das Horror nicht nur zeigt, sondern spürbar macht – und das Spieler zwingt, über ihre eigenen Grenzen zu gehen.

Little Nightmares III erscheint am 10. Oktober 2025.