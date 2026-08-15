Warum Star Wars gerade dann interessant wird, wenn ein Spiel bewusst weniger will

Star Wars besitzt ein kleines Luxusproblem. Die Galaxis ist so groß, dass man theoretisch fast alles in ein einziges Spiel packen könnte. Lichtschwerter, Raumkämpfe, Schmuggel, Speeder, Kopfgeldjagd, offene Welten, Entscheidungen, Crafting, Cantinas, Droiden, Jedi, Imperium, Unterwelt und irgendwo sicher noch ein Kartenspiel, bei dem jemand sehr ernst erklärt, warum die Regeln von Sabacc diesmal wirklich korrekt umgesetzt wurden.

Technisch war es nie leichter, große Teile dieser Galaxis gleichzeitig abzubilden. Genau deshalb ist es interessant, dass einige der spannendsten Star Wars-Spiele gerade in die entgegengesetzte Richtung gehen. Sie versuchen nicht, die ultimative Star Wars-Simulation zu werden. Sie entscheiden sich für eine Aufgabe und bleiben dabei.

X-Wing wollte uns ins Cockpit setzen. Knights of the Old Republic wollte ein Rollenspiel sein. Republic Commando wollte vier Soldaten durch einen Einsatz bringen. Squadrons wollte uns Sternenjäger fliegen lassen. Und 2026 formulieren zwei neue Spiele diese Haltung ungewöhnlich deutlich: Das kommende „Star Wars: Galactic Racer“ verzichtet bewusst auf eine Open World, während „Star Wars Zero Company“ gar nicht erst versucht, seine taktischen

Gefechte hinter einem Actionspiel zu verstecken.

Vielleicht ist genau das die gesündeste Entwicklung, die Star-Wars-Spielen passieren konnte.

Die Galaxis wird nicht kleiner, nur weil ein Spiel eine Entscheidung trifft

Viele der langlebigsten Star-Wars-Spiele sind erstaunlich eng definiert. Das ursprüngliche X-Wing von 1993 interessierte sich herzlich wenig dafür, ob wir auf Tatooine herumlaufen, mit Schmugglern verhandeln oder ein Lichtschwert finden wollten. Wir waren Pilot. Wir saßen im Cockpit. Wir mussten Energie zwischen Schilden, Lasern und Antrieb verteilen, unsere Instrumente lesen und möglichst vermeiden, als sehr teures Feuerwerk vor einem Sternenzerstörer zu enden.

Gerade dadurch entstand eine Star Wars-Erfahrung, die Filme allein nicht liefern konnten. X-Wing zeigte uns nicht mehr von der Galaxis, sondern weniger. Dafür durften wir diesen kleinen Ausschnitt selbst verstehen. Ein X-Wing war nicht länger nur die Maschine, in der Luke Skywalker sehr fotogen den Todesstern anflog. Er wurde zu einem Arbeitsplatz.

Fast drei Jahrzehnte später griff Star Wars: Squadrons genau diese Idee wieder auf. PlayFront erinnerte im Test ausdrücklich an X-Wing und die älteren Starfighter-Spiele, und Motive konzentrierte sich erneut auf Cockpit-Perspektive, unterschiedliche Schiffsklassen, Energieverteilung und das Gefühl, Teil einer Staffel zu sein. Die Entwickler hätten Squadrons problemlos mit Bodenmissionen, Lichtschwertsequenzen und einer kleinen

offenen Welt aufblasen können. Wahrscheinlich hätte irgendwo auch noch ein Skilltree für den Helm Platz gefunden. Stattdessen blieb das Spiel bei Raumkampf.

Und plötzlich bedeutete weniger Inhalt nicht weniger Star Wars. Dasselbe gilt für Knights of the Old Republic. KOTOR wurde nicht unsterblich, weil BioWare versucht hätte, jedes Element der Filme spielbar zu machen. Es wurde ein Klassiker, weil es sich mit bemerkenswerter Konsequenz als Rollenspiel verstand: Gespräche, Begleiter, Entscheidungen, Charakterentwicklung und eine Welt, die auf den Spieler reagierte. Dass das KOTOR-Remake Jahre später immer noch enorme Aufmerksamkeit bekommt, liegt nicht nur an Revan oder daran, dass Menschen Anfang 40 plötzlich sehr emotionale Beziehungen zu Spielen aus ihrer Jugend entwickeln.

Das Original hatte eine klare spielerische Identität. Star Wars war darin kein Ersatz für Design. Star Wars war das Material, aus dem dieses Design gebaut wurde.

Republic Commando wusste genau, was es nicht sein wollte

Republic Commando ist vielleicht das sauberste Beispiel für diese Haltung. Die Klonkriege sind eigentlich geschaffen für Größenwahn. Tausende Soldaten, riesige Droidenarmeen, Jedi-Generäle, Sternenzerstörer, Kanonenboote und genug Laserfeuer, um jeden normalen Sicherheitsbeauftragten noch vor dem Frühstück zur Kündigung zu

bewegen. Ein naheliegendes Spiel hätte versucht, möglichst viel davon auf einmal zu zeigen.

Republic Commando machte etwas viel Interessanteres.

Es nahm vier Männer.

Boss, Fixer, Scorch und Sev.

Das war im Grunde schon die Designentscheidung. Wir sollten nicht die Klonkriege kontrollieren. Wir sollten einen kleinen Teil davon überleben. Plötzlich wurde eine Tür wichtig, weil Fixer sie hacken konnte. Eine Position wurde wichtig, weil Sev dort sein Scharfschützengewehr einsetzen konnte. Ein verletzter Kamerad war nicht irgendein NPC

in einem gigantischen Kampf, sondern ein Loch in der eigenen kleinen Einheit.

Das Spiel zeigte damit etwas, das Lizenzproduktionen leicht vergessen können: Eine Welt wirkt nicht automatisch größer, wenn ein Spiel mehr von ihr zeigt. Manchmal entsteht Größe gerade dadurch, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt sehen und verstehen, dass hinter der nächsten Wand ein Krieg weitergeht, den unsere vier Soldaten niemals vollständig kontrollieren können.

Auch „Star Wars Jedi: Survivor“ arbeitet grundsätzlich mit einer klaren Perspektive, obwohl sein Umfang deutlich größer ist. PlayFront lobte im Test von Jedi: Survivor unter anderem die Weiterentwicklung des Vorgängers und die größere spielerische Freiheit. Aber selbst dort bleibt die Identität klar: Wir erleben diese Welt als Cal Kestis, als Jedi in einem Action-Adventure. Das Spiel muss deshalb nicht gleichzeitig ein Strategiespiel, eine Sternenjäger-Simulation und ein Rennspiel sein.

Diese Klarheit klingt banal. Ist sie aber nicht. Denn Lizenzen dieser Größe erzeugen einen beinahe natürlichen Druck, möglichst viele Erwartungen gleichzeitig zu bedienen. Wenn die Galaxis Lichtschwerter besitzt, warum sollte man sie nicht benutzen? Wenn es X-Wings gibt, warum nicht eine Flugsequenz?

Wenn Tatooine existiert, warum keine frei begehbare Wüste? Die bessere Frage lautet manchmal: Warum eigentlich doch?

Star Wars: Galactic Racer gewinnt gerade dadurch, dass wir nicht überall hinfahren dürfen

Genau deshalb ist die Entscheidung von Fuse Games bei „Star Wars: Galactic Racer“ so interessant.

PlayFront hat bereits sehr treffend beschrieben, warum Galactic Racer bewusst kein Open-World-Racer wird. Fuse setzt auf feste Strecken, Wiederholung, Lernkurve und die Möglichkeit, einen Kurs tatsächlich zu meistern. Das klingt zunächst fast altmodisch. In einer Zeit, in der Rennspiele uns ganze Landschaften geben und freundlich vorschlagen,

einfach irgendwohin zu fahren, sagt Galactic Racer im Grunde: Nein. Hier ist die Strecke. Lern sie.



Das ist keine Sparmaßnahme, sondern eine Designentscheidung. Eine gute Rennstrecke verändert sich im Kopf des Spielers. Beim ersten Versuch sieht man Kurven. Beim fünften erkennt man Linien. Beim zehnten weiß man bereits vor dem sichtbaren Scheitelpunkt, wo man vom Gas gehen müsste, und tut es trotzdem nicht, weil man offenbar beschlossen hat, dass Erfahrung nur etwas für Feiglinge ist.

„Star Wars: Galactic Racer“ baut darauf zusätzlich sein Ramjet-System, unterschiedliche Repulsor-Fahrzeuge und eine runs-basierte Kampagne. In der Kampagne wählt man Ereignisse, verbessert sein Fahrzeug während eines Runs und riskiert bei zu vielen Fehlern das Ende der Tour, während bestimmte Fortschritte in den nächsten Versuch übernommen werden.

Auch die von PlayFront angesprochene Gefahr einer reinen Nostalgiefalle wird dadurch interessanter. Natürlich kennt Fuse Episode I: Racer. Natürlich taucht Sebulba auf. Natürlich hört ein bestimmter Teil des Publikums das Wort „Podracer“ und ist geistig sofort wieder 1999 vor einem Röhrenmonitor. Aber Nostalgie ist keine Fahrphysik. Der eigentliche Test besteht darin, ob „Star Wars: Galactic Racer“ genug eigene Regeln besitzt, um irgendwann nicht mehr als Rückkehr eines alten Spiels beschrieben werden zu müssen. Gerade der Verzicht auf Open World könnte dabei helfen. Fuse muss nicht beweisen, dass seine Galaxis groß ist. Das wissen wir bereits. Das Studio muss beweisen, dass seine Strecken gut sind.

Star Wars: Zero Company braucht keine Lichtschwert-Action, um nach Star Wars auszusehen

„Star Wars: Zero Company“ macht fast dasselbe aus der entgegengesetzten Richtung. Auf den ersten Blick liegt die Beschreibung „XCOM mit Star Wars“ so nahe, dass man sie kaum vermeiden kann. Bit Reactor besteht aus Entwicklern mit entsprechender Strategie- Erfahrung, die Kämpfe sind rundenbasiert, Einheiten bewegen sich über taktische

Schlachtfelder, Verletzungen und Verluste haben Konsequenzen.

Aber wie Niklas bei PlayFront bereits in „Mehr als nur ein XCOM-Klo“ herausgearbeitet hat, versucht das Spiel seine eigene Identität gerade über die Verbindung von Taktik und Rollenspiel zu finden. Zwischen Einsätzen entwickeln wir unsere Basis, arbeiten mit unterschiedlichen Spezialisten, treffen strategische Entscheidungen und bauen Beziehungen innerhalb der Einheit auf.

Wer die bislang bekannten Figuren, Systeme, Anpassungsmöglichkeiten und taktischen Mechaniken im Zusammenhang betrachtet, bekommt inzwischen ein ziemlich klares Bild davon, wie umfangreich Star Wars Zero

Company tatsächlich aufgebaut ist. Das Entscheidende ist, was Zero Company nicht tut. Es versucht nicht, die taktischen Systeme regelmäßig zu entschuldigen. Da erscheint nicht alle zwanzig Minuten eine Sequenz, in der Hawks plötzlich persönlich durch 70 Kampfdroiden schießt, weil jemand Angst hatte, dass der Spieler

vergessen könnte, dass Star Wars auch Action besitzt.

Die Spannung soll aus Positionierung, Ressourcen, Zusammensetzung des Teams und möglichen Verlusten

entstehen. Ein Jedi ist deshalb nicht automatisch interessant, weil er ein Lichtschwert besitzt. Interessant wird er, weil ein Jedi innerhalb eines taktischen Systems eine bestimmte Rolle erfüllt und weil die Entscheidung, ihn auf eine Mission mitzunehmen, andere Möglichkeiten ausschließt.

Das ist der gleiche Übersetzungsvorgang, den die besten Star-Wars-Spiele schon immer beherrscht haben. X-Wing machte aus einem Filmraumschiff ein Cockpit voller Entscheidungen. Republic Commando machte aus Klontruppen ein Team. KOTOR machte aus der Macht ein Rollenspielsystem. Zero Company macht aus der Klonkriegsgruppe eine taktische Ressource, die wir hoffentlich nicht innerhalb der ersten drei Einsätze vollständig zugrunde richten.

Star Wars: Outlaws zeigt, warum „mehr“ trotzdem verführerisch bleibt

Natürlich gibt es die andere Richtung, und Star Wars Outlaws ist wahrscheinlich das beste aktuelle Beispiel. Ubisoft Massive wollte eine offene Star Wars-Welt bauen, in der Kay Vess zwischen Planeten, Syndikaten, Cantinas und kriminellen Möglichkeiten navigiert. PlayFront war im Test von „Star Wars Outlaws“ ausgesprochen angetan davon, wie überzeugend diese Galaxis atmosphärisch umgesetzt wurde. Gerade die Breite ist hier Teil des Versprechens: Wir sollen uns nicht nur wie eine Figur in einer Mission fühlen, sondern wie jemand, der in dieser Welt lebt, reist und Geschäfte macht.

Das kann hervorragend funktionieren. „Weniger“ ist schließlich keine magische Qualitätsformel. Ein kleines schlechtes Spiel bleibt ein kleines schlechtes Spiel, nur mit kürzerem Abspann. Aber Größe erzeugt Verpflichtungen. Je mehr Systeme ein Spiel anbietet, desto mehr davon müssen interessant genug sein, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Eine offene Welt braucht Gründe, sie zu durchqueren. Nebenaktivitäten müssen mehr sein als Punkte auf einer Karte. Schleichen, Schießen, Fahren, Erkunden und Fraktionen müssen jeweils genug Tiefe besitzen, dass sie nicht nur deshalb vorhanden sind, weil moderne Open-World-Spiele diese Kästchen nun einmal auf dem Formular haben. Genau deshalb wirken „Star Wars: Galactic Racer“ und Zero Company im Moment so erfrischend klar. Beide könnten größer sein. Sie wollen nur offenbar lieber genauer sein. Ein Star Wars-Spiel muss nicht die ganze Galaxis tragen.

Vielleicht haben wir Lizenzspiele lange nach dem falschen Maßstab beurteilt. Wir fragen gern, wie viele Planeten es gibt, wie viele Figuren auftauchen, wie groß die Karte ist und wie viele bekannte Dinge wir im Hintergrund erkennen können. Das ist verständlich. Star Wars ist schließlich ein Universum, bei dem selbst ein Getränk, das drei Sekunden in einer Cantina steht, irgendwann einen Namen, eine Herkunftswelt und vermutlich einen Wookieepedia-Eintrag bekommt.

Aber Spiele funktionieren nicht wie Archive. Sie brauchen Auswahl. X-Wing brauchte kein Tatooine. Republic Commando brauchte keinen Darth Vader. KOTOR brauchte keine Schlacht von Hoth. Squadrons brauchte keine Open World. Und wenn Galactic Racer wirklich funktioniert, werden wir nicht vermissen, dass wir auf Jakku nicht einfach vom Kurs abbiegen und vierzig Minuten in Richtung Horizont fahren können. Wir werden die nächste Kurve nehmen wollen.

Zero Company wiederum muss uns nicht das Gefühl geben, der mächtigste Mensch der Galaxis zu sein. Es muss dafür sorgen, dass wir zehn Minuten lang über die Position eines einzigen Soldaten nachdenken und uns anschließend schrecklich fühlen, wenn die Entscheidung falsch war. Das ist nicht weniger Star Wars. Es ist nur eine bestimmte Form davon.

Vielleicht ist genau das die Lektion, die die neuen Spiele gerade wiederentdecken: Eine Lizenz wird nicht interessanter, wenn ein Entwickler möglichst viel davon in dasselbe Produkt stopft. Sie wird interessant, wenn jemand eine klare Vorstellung davon hat, welchen Teil er tatsächlich spielbar machen möchte.

Die weit, weit entfernte Galaxis ist groß genug. Unsere Spiele müssen es nicht immer sein.

Über den Autor

Søren Kamper ist Redakteur bei Star Wars: Gaming, einer unabhängigen Publikation über die Geschichte der Star-Wars-Videospiele, ihre Entwickler und die vielen unterschiedlichen Wege, auf denen diese Galaxis seit mehr als vier Jahrzehnten spielbar gemacht wird.