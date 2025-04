Warzone-Update: Crossplay aus, Cheater raus – und Verdansk ist zurück

Ein langgehegter Traum wird wahr: Konsolenspieler von Call of Duty Warzone können endlich Crossplay deaktivieren. Eine der am häufigsten geforderten Änderungen kommt mit Season 3 am 2. April. Damit wird es möglich, sich von PC-Spielern abzukoppeln und das Risiko von Cheatern drastisch zu reduzieren. Als Bonus kehrt außerdem die legendäre Karte Verdansk zurück.

Crossplay ausschalten: So geht’s

Activision hat offiziell bestätigt, dass Konsolenspieler nun im regulären Multiplayer-Matchmaking Crossplay deaktivieren können. Diese Funktion gilt für Quickplay-, Featured- und Partyspiele-Matches, während Ranglistenspiele weiterhin plattformübergreifend bleiben.

Wer Crossplay deaktivieren möchte, kann dies einfach in den Netzwerkeinstellungen tun. Dabei gibt es jedoch einige Einschränkungen:

Spielen in einer Gruppe mit anderen Plattformen setzt Crossplay automatisch wieder auf „an“.

Sobald mindestens ein PC-Spieler in der Gruppe ist, wird Crossplay erzwungen.

Sobald alle Spieler wieder auf einer einzigen Plattform sind, wird die ursprüngliche Einstellung automatisch wiederhergestellt.

Activision weist aber darauf hin, dass das Deaktivieren von Crossplay die Matchmaking-Zeiten verlängern kann. Doch angesichts der weitverbreiteten Cheating-Probleme auf dem PC ist das ein kleiner Preis für ein faireres und angenehmeres Spielerlebnis.

Verdansk kehrt zurück

Nicht nur die Crossplay-Option sorgt für Begeisterung, sondern auch die lang ersehnte Rückkehr von Verdansk. Die ikonische Battle-Royale-Karte erscheint am 3. April um 18:00 Uhr in Call of Duty: Warzone.

Verdansk war mehrere Jahre nicht mehr spielbar und Fans warten gespannt auf ihr Comeback. Die Rückkehr der Karte könnte Warzone einen dringend benötigten Frischekick verpassen. Jede Straße, jedes Gebäude, jede Ruine wurde bis ins letzte Pixel poliert, um das ultimative Battle-Royale-Gefühl neu zu entfachen. Dank modernster Technik raschelt das Gras im Wind, die Schatten tanzen realistischer als je zuvor, und selbst der berüchtigte Flughafen sieht jetzt fast zu schön aus, um darin eliminiert zu werden. Nostalgie trifft auf Next-Gen – willkommen zurück in Verdansk.



Ob für ein faireres Matchmaking oder nostalgische Verdansk-Gefechte – das kommende Update dürfte für reichlich Diskussion sorgen. Wie seht ihr das? Wird Warzone dadurch endlich wieder spielbar oder kommt die Änderung zu spät?