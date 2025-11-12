Was ist ARC Raiders? Embarks erklärt – zwischen Überleben, Misstrauen und Maschinen

„Ammo is cheap, trust is expensive.“ – Mit diesem Satz bringt das neue Introduction-Video von ARC Raiders die ganze Philosophie des Spiels auf den Punkt und erklärt gleichzeitig den Hype darum. Im heruntergekommenen Untergrund von Speranza ist Misstrauen Überlebensstrategie, nicht Charakterschwäche. Und wer sich zu lange auf andere verlässt, wacht vermutlich ohne Beute, oder ohne Puls auf.

Nach dem starken Verkaufsstart von über vier Millionen Einheiten hat Entwickler Embark Studios nun ein neues Intro-Video veröffentlicht, das frischen Spielern die Welt des Spiels näherbringt. Es ist keine Hochglanz-Werbung, sondern eher ein rauer Willkommensgruß an Neulinge, irgendwo zwischen Rekrutierungsvideo und Warnung.

Ein Leben zwischen Himmel und Hölle

In ARC Raiders wechseln Spieler ständig zwischen zwei Welten: der Oberfläche, einer zerstörten Landschaft voller feindlicher Maschinen, und dem Untergrund, wo Speranza als letzte Bastion menschlichen Lebens dient. Hier bauen Raider ihre Waffen, reparieren Ausrüstung und bereiten sich auf die nächste gefährliche Expedition vor.

„You’ve never seen anything like the Rust Belt, rookie,“ sagt einer der Veteranen im Video. Ein gnadenloser Mix aus Taktik, Risiko und Improvisation. Ob allein oder im Dreierteam, draußen wartet keine Gnade, nur der nächste Überfall, der nächste Versuch, die Beute lebend zurückzubringen.

Plündern, Überleben, Wachsen

Das Grundprinzip ist schnell erklärt, aber schwer zu meistern:

Plündern , um Ressourcen und Beute zu sichern.

, um Ressourcen und Beute zu sichern. Überleben , trotz tödlicher ARC-Maschinen und anderer Raider.

, trotz tödlicher ARC-Maschinen und anderer Raider. Wachsen, durch Crafting, Upgrades und Quests.

Jede Mission ist ein Balanceakt zwischen Gier und Vernunft. Die wertvollste Waffe bringt wenig, wenn man sie nicht sicher nach Hause bringt.

Der Fortschritt erfolgt über einen dreigeteilten Fertigkeitsbaum:

Überleben : leiser, schneller, vorsichtiger.

: leiser, schneller, vorsichtiger. Mobilität : wendiger und flinker im Gefecht.

: wendiger und flinker im Gefecht. Kondition: stärker, ausdauernder, robuster.

Damit lässt sich der eigene Spielstil klar formen, vom lautlosen Plünderer bis zum schwer bewaffneten Frontkämpfer.

Speranza, eine Stadt aus rostigem Glauben

Das neue Video zeigt erstmals mehr vom Alltag in Speranza: improvisierte Werkstätten, rostige Markthallen, zwielichtige Händler und ein Hauch von Hoffnung zwischen Schrotthaufen. „Spironza needs hands. Brave ones,“ heißt es im Clip, eine klare Botschaft an alle, die sich beweisen wollen. Hier zählt nicht, wer du warst, sondern, ob du zurückkommst.

Jeder Händler hat eigene Ziele, jede Quest erzählt ein Stück vom Leben in dieser zerbrochenen Gesellschaft. Und wer lange genug überlebt, verdient sich nicht nur Credits, sondern auch Rang und Einfluss, in einer Welt, in der beides wörtlich über Leben und Tod entscheidet.

Maschinen als ständige Bedrohung

Auf der Oberfläche herrscht dagegen nur ein Gesetz: Übermacht. Die ARC-Maschinen – von wendigen Drohnen bis zu haushohen Bastionen – reagieren unbarmherzig auf jedes Geräusch. Ihre Herkunft bleibt unklar, aber sie sind der rote Faden der Gefahr. Jeder Einsatz erfordert Beobachtung, Planung, und manchmal einfach den Mut, rechtzeitig wegzurennen.

ARC Raiders ist kein klassischer Shooter, sondern ein sozialer Überlebenstest mit Sci-Fi-Faustschlag. Es zwingt dich, zu handeln, zu misstrauen und zu improvisieren – nicht aus Wahl, sondern aus Notwendigkeit. Das neue Introduction-Video unterstreicht das eindrucksvoll: Willkommen in Speranza, Rookie. Du wirst jeden Schuss und jede Entscheidung benötigen.