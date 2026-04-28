Watch Dogs: Actor verspricht gesellschaftskritischen Tech-Thriller

Der kommende Watch Dogs Film setzt auf eine eigenständige Handlung, die laut Hauptdarsteller Tom Blyth die Gefahren unserer vernetzten Gegenwart radikal analysiert. Damit schlägt die Produktion einen Weg ein, der sich deutlich von klassischen Story-Adaptionen abhebt.

Der Film zum Ubisoft-Franchise wird keine direkte Nacherzählung der Spiele sein, sondern nutzt das Szenario der totalen Überwachung für eine eigenständige, aktuelle Gesellschaftskritik. In einem Interview mit ScreenRant betonte Hauptdarsteller Tom Blyth, dass das Drehbuch die Risiken unserer heutigen Online-Welt „auseinandernimmt“ – ein Ansatz, der das Kern-Thema der Reihe ernst nimmt, ohne sich an die Vorlagen von Aiden Pearce oder Marcus Holloway zu klammern.

Fokus auf Systemkritik statt Fan-Service

Dass Tom Blyth das Skript dafür lobt, wie es die „Gefahren der totalen Vernetzung“ thematisiert, ist ein spannendes Details für die Qualität der Adaption. Oft scheitern Videospielverfilmungen daran, Gameplay-Mechaniken wie das Hacken erzählerisch zu erzwingen. Hier scheint Regisseur Mathieu Turi den Fokus auf die Paranoia und die Macht des „ctOS“ zu legen, was atmosphärisch deutlich näher am ersten Teil von 2014 liegt als am eher abgedrehten Watch Dogs: Legion.

Die Produktion steht unter einem besonderen Stern: Gerüchten zufolge betrachtet Ubisoft die Marke Watch Dogs intern aktuell als „tot“ oder zumindest pausiert. Nach dem mäßigen Erfolg von Legion könnte dieser Film die einzige Form von neuem Content sein, die wir auf absehbare Zeit erhalten.

Original-Story: Keine Bindung an bekannte Spielcharaktere, was kreative Freiheit ermöglicht.

Keine Bindung an bekannte Spielcharaktere, was kreative Freiheit ermöglicht. Aktualität: Der Fokus liegt auf der realen Bedrohung durch Datenmissbrauch im Jahr 2026.

Der Fokus liegt auf der realen Bedrohung durch Datenmissbrauch im Jahr 2026. Hochkarätiger Cast: Mit Tom Blyth und Sophie Wilde setzt man auf aufstrebende Talente statt auf gealterte Action-Stars.

Ist es das, was Spieler wollen? Einerseits fehlt der direkte Bezug zu den Charakteren, die wir stundenlang gesteuert haben. Andererseits zeigt der Erfolg von Serien wie Fallout oder The Last of Us, dass Adaptionen dann funktionieren, wenn sie die Welt und ihre Regeln ernst nehmen, anstatt nur Easter Eggs abzufeuern. Wenn der Film es schafft, das beklemmende Gefühl zu vermitteln, dass jede Kamera am Straßenrand ein Feind sein kann, könnte er die Marke rehabilitieren.

Glaubt ihr, dass Watch Dogs als Film besser funktioniert, wenn es sich von den Charakteren der Spiele löst?