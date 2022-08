Und was hat der User davon?: In erster Linie vermittelt ein lizenziertes Produkt ein gewisses Sicherheitsgefühl, dass man beim Kauf absolut nichts verkehrt macht. Abgesehen von einer anderen Verpackung und einem blauen LED-Licht gibt es bei der PS5-Variante aber auch kleinere Unterschiede unter der Haube.

Einfach eine neue Verpackung entwerfen und das PlayStation-Logo drauf drucken, so einfach ist es dann doch nicht, wie Dennenwaldt versichert. Der Weg bis zu einem offiziell lizenzierten Produkt ist recht lang und durchläuft unzählige Phasen und Tests, die durch alle Ebenen bei Western Digital und Sony PlayStation gehen. Schließlich muss sichergestellt sein, dass ein solch lizenziertes Produkt zu 100 Prozent mit dem anvisierten Produkt funktioniert, und zwar nicht nur zum aktuellen Zeitpunkt, sondern speziell bei Konsolen über den gesamten Lebenszyklus, der im Fall der PS5 noch 7 Jahre und mehr in der Zukunft liegen kann. Das ist auch der Grund, warum die lizenzierte Version nicht direkt zum Start verfügbar war, sondern erst viele Monate später.

Dieser Frage sind wir auf der gamescom zusammen mit Ruben Dennenwaldt, Sr. Product Marketing Manager bei Western Digital, nachgegangen, der ein paar interessante Einblicke lieferte, was so eine Partnerschaft mit den Herstellern bedeutet, und was die User letztendlich davon haben.

Seit gut einem Jahr lässt sich die interne Speichererweiterung der PS5 nutzen, bei der Sony auf die aktuelle SSD-Generation und Hochleistungs-Speicher setzt. Generell verfolgt Sony hier ein offenes Konzept, so dass die User aus einer breiten Auswahl an Speichern wählen können.

