We Were Here Forever – KoOp-Adventure für PS5 angekündigt

Total Mayhem Games kündigte mit We Were Here Forever jetzt den ersten Next-Gen Ableger der We Were Here-Serie an, der noch 2021 für PS5, Xbox Series und PC erscheint.

We Were Here Forever verspricht ein Erlebnis der nächsten Stufe, von der Benutzeroberfläche bis zum Gameplay, mit einer noch faszinierenderen, aufregenderen und lebendigeren Welt. Es wird brandneue kooperative Rätsel und Herausforderungen geben, die mit einem Freund gelöst werden müssen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, die die Entdecker so lange gestellt haben … entkommt man jemals aus Castle Rock?

In We Were Here Forever dreht sich alles um kooperatives Lösen von Rätseln durch Kommunikation und Beobachtung. Neue und spannende Rätsel bringen euch dazu in bisher unerforschte Gebiete von Castle Rock, dem bisher umfassendstem Spiel der Serie. Die Frage ist nur: kann man einen Ausweg aus der Festung des Königs finden?

„Unser Ziel für We Were Here Forever ist es, das kooperative Gameplay, das die Leute so sehr lieben, weiter zu verfeinern, das für eine neue Generation von Hardware mit einem eindringlicheren, dunkleren und lebendigeren Castle Rock entwickelt wurde. We Were Here Forever ist ein großer Schritt für die We Were Here-Reihe. Darüber hinaus wird dieses Spiel einige neue Einblicke in das Geheimnis von Castle Rock bringen. Man kann nicht anders, als sich zu fragen, was mit den Entdeckern passiert ist, die zurückgelassen wurden… “, so Managing Director Lucia de Visse.

We Were Here Forever erscheint im vierten Quartal 2021.