Welcome to Brightville – Wenn BioShock mit Mozart und Magie tanzt

Kasachstan. Nicht gerade der erste Ort, den man mit einem AAA-würdigen First-Person-Abenteuer in Verbindung bringt. Doch genau von dort meldet sich Contrast Games mit einem kühnen Versprechen: Welcome to Brightville, ein Spiel, das sich anschickt, die immersive Simulation neu zu definieren – irgendwo zwischen BioShock, System Shock, Atomic Heart und einem Opernabend im Steampunk-Museum.

Maschinenherz mit Zauberhand

In Welcome to Brightville übernimmt man die Kontrolle über einen Automaten – einen mechanischen Wächter mit Bewusstsein, aber ohne KI-Knechtschaft. Während sich die restliche Bevölkerung unter dem Diktat einer mysteriösen, alles kontrollierenden künstlichen Intelligenz windet, bleibt der Spielercharakter frei – und das bedeutet vor allem: freie Wahl, wie man Chaos stiftet, rettet oder einfach nur neugierig durch die Kulissen spaziert.

Und diese Kulissen haben es in sich: Brightville ist eine pulsierende Mana-Punk-Metropole, in der dampfende Rohre auf schimmernde Runen treffen. Viktorianische Pracht trifft auf leuchtende Neonkanten. Und mittendrin: du, dein Zauberbuch und eine Auswahl an mächtigen, kombinierbaren Magie-Fähigkeiten, die sowohl Gegner als auch Umgebung zu deinem Spielplatz machen.

Mehr als nur Geballer

Contrast Games will mehr als nur Adrenalin. Sie sprechen von einem Spiel, das emotional auf den Spieler reagiert. Das heißt: NPCs merken sich deine Entscheidungen, Geschichten verzweigen sich, Allianzen entstehen – oder zerbrechen. Die Stadt lebt, atmet – und bewertet dich, ob du willst oder nicht.

Und während du kämpfst, schleichst oder manipulierst, spielt im Hintergrund keine generische Soundkulisse, sondern eine orchestrale Komposition, die direkt mit dem Gameplay verwoben ist. Ja, Welcome to Brightville ist musikalisch. Charaktere singen. Der Soundtrack reagiert auf dein Handeln. Vielleicht ist das hier weniger ein Shooter, mehr ein Opernhaus mit Explosionen.

Veröffentlicht werden soll Welcome to Brightville im Jahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam und Epic Games Store. Noch ist der Weg dahin weit, doch wenn Contrast Games liefert, was sie versprechen, dann könnte hier ein echtes Highlight entstehen – und ein würdiger spiritueller Nachfolger zu den Großen der immersiven First-Person-Spiele.

Ob die Welt bereit ist für ein magisch-musikalisches Steampunk-Drama mit Zauberbomben und Maschinenpoesie? Vielleicht nicht. Aber genau deshalb brauchen wir es.