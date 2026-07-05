Welcome to Kowloon: Indie-Horror-Hit erscheint bald für PS5

Welcome to Kowloon bringt den extremen Psychohorror am 10. Juli 2026 auf PS5 & Xbox Series X|S. Alles zum Release des sehr positiven Indie-Walking-Simulators.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Welcome To Kowloon

Das psychologische Indie-Horrorspiel „Welcome to Kowloon“ erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der ehemals PC-exklusive Walking-Simulator schickt Spieler in der First-Person-Perspektive in den dystopischen, dicht besiedelten Distrikt von Kowloon, um dort nach billigem Wohnraum zu suchen. Der Release lässt die bisherige PC-Exklusivität fallen und bringt den Titel fast drei Jahre nach seinem ursprünglichen Steam-Debüt auf die aktuellen Konsolen.

Extrem kurzes Gameplay mit Steam-Vorschusslorbeeren

Das Entwicklerteam um N4bA setzt bei dem Projekt auf ein extrem komprimiertes Erlebnis. Die durchschnittliche Spieldauer liegt bei gerade einmal 50 Minuten. Auf technischer Ebene versprechen die Macher für die Current-Gen-Konsolen eine optimierte 3D-Audio-Kulisse und angepasste Grafikstrukturen.

Letztere sollen das enge, von Kriminalität und Armut geprägte Gängeviertel visuell tragen. Auf Steam hält der Titel bei über 1.700 Bewertungen ein „Sehr Positiv“ (81 Prozent Zustimmung). Ein Wert, den Konsolenspieler erst einmal verifizieren müssen. Kurze Spieldauer erfordert eine extrem dichte Atmosphäre. Sonst bleibt am Ende nur eine Tech-Demo übrig.

Portierungspotenzial im Konsolenvergleich

Der Sprung von der PC-Architektur auf PS5 und Xbox Series X|S erfolgt ohne inhaltliche Erweiterungen. Das Gameplay fokussiert sich rein auf das Erkunden von engen Apartments und Interaktionen mit skurrilen Bewohnern.

Während auf dem PC die Systemanforderungen mit einer alternden GeForce GTX 1060 im empfohlenen Bereich extrem niedrig ausfielen, müssen die Konsolen-Fassungen vor allem über die Optimierung des Raumklangs punkten. Kopfhörer werden hier wahrscheinlich zur Pflichtausstattung.

„Welcome to Kowloon“ ist kein episches Horror-Epos, sondern ein spielbarer Kurzfilm. Konsolen-Besitzer bekommen am 10. Juli 2026 exakt das geliefert, was PC-Spieler seit 2023 kennen: Einen intensiven, aber extrem kurzen Horrortrip für zwischendurch. Wer tiefe Gameplay-Mechaniken sucht, geht leer aus. Wer dichte Atmosphäre für knapp eine Stunde sucht, wirft einen Blick darauf.

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