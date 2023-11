Welcome to ParadiZe – Zombie-Slasher ercheint im Februar 2024

NACON und Eko Software veröffentlichen im Februar 2024 ihren Zombie-Slasher Welcome to ParadiZe, der zuvor als Project ParadiZe angekündigt wurde. Jetzt, wo es einen finalen Namen gibt, enthüllt man mehr zu den Mechaniken des Spiels, die jede Menge Spaß in Aussicht stellen.

Im ersten Gameplay-Trailer wirft man einen Blick auf das Zombie-Hacking, durch das Zombies zu Verbündeten werden. Dies ist ein neuartiges Feature, bei dem sich die Spieler allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus durch eine originelle, storygesteuerte Open-World bewegen. Dabei müssen sie lernen zu überleben, indem sie eine Reihe von Spielmechaniken wie Crafting, Camp-Verteidigung, Kampf und natürlich Zombie-Hacking meistern.

Der Zombie: Dein Freund, Helfer und Sklave

Mit diesen hilfsbereiten Zombies lassen sich dann die undankbarsten Aufgaben übernehmen. Der geniale Milliardär, Playboy und Philanthrop Jeff Tusk hat einen innovativen Zombot-Hacker-Helm erfunden, der die Kontrolle über jeden Zombie ermöglicht und die Apokalypse in einer kleinen Ecke des Paradieses etwas erträglicher macht.

Alles, was getan werden muss ist, sich nach ParadiZe zu begeben, einen Zombot-Hacking-Helm von Tusk Industries zu erwerben und ihn auf einen beliebigen Zombie aufzusetzen. Anschließend übernehmen die Zombots langweilige Ernten oder stehen euch als Leibwächter zur Verfügung. Wer es leid ist, seine eigenen Füße zu benutzen, kann die Zombots auch im Huckepack missbrauchen. Ihre nicht vorhandene Intelligenz wird sie daran hindern, unbequeme Frage zu stellen.

Welcome to ParadiZe hat aber noch viel mehr zu bieten, darunter die Verteidigung des eigenen Hauses mittels Barrikaden, gegen Artgenossen kämpfen, und alles zu versuchen, die Apokalypse in der Open World von ParadiZe zu überleben. Durch die Kombination von Überleben, Kampf und Handwerk in einer offenen Multiplayer-Welt werden nur die geschicktesten und intelligentesten gegen die feindlichen Fraktionen bestehen können, darunter gegen Miss Daisy, dem ersten Zombie-Elefanten der Zombie-Geschichte.

Welcome to ParadiZe erscheint am 29. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.