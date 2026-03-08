Wenn Fan-Träume die Bühne stürmen: Das HoYoFair Fan-Konzert in Berlin

Stellt euch vor, ihr steht vor der Uber Eats Music Hall in Berlin, die Luft ist eiskalt, aber unter den Cosplay-Perücken glühen die Köpfe. Überall Raiden Shoguns, Acherons und Trailblazer, die in einer Schlange stehen, die gefühlt einmal um den kompletten Block reicht.

Wir reden hier nicht von einem klassischen, steifen Orchesterabend, wie man ihn von anderen Videospiel-Konzerten kennt. Das HoYoFair Fan-Konzert 2026 am 27. Februar in Berlin war ein Beben – eine Liebeserklärung von Fans für Fans, die zeigt, dass HoYoverse verstanden hat, wer ihr Spiel wirklich am Leben hält.

Ein Multiversum aus Klang und Gefühl

Das Besondere an diesem Abend war der Mix. Während man bei anderen Publishern oft mühsam auf Reddit oder YouTube nach coolen Fan-Tracks graben muss, hat HoYoverse hier einfach die ganz große Bühne genutzt. Ein wilder Ritt durch vier Welten: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero und Honkai Impact 3rd. Dass 54 Entertainment hier die Kurve von In-Game-OSTs zu viralen Community-Hits wie „The Diagnosis“ oder dem „Trash Can Song“ gekriegt hat, war der eigentliche Geniestreich.

Man merkte sofort, wie tief die Wurzeln der Community reichen. Wenn internationale Künstler plötzlich Songs anstimmen, die wir sonst nur in nächtlichen YouTube-Sessions feiern, ist das Gänsehaut pur. Es fühlte sich weniger nach „Konzert anschauen“ und mehr nach „gemeinsam eskalieren“ an. Ein J-Pop-Vibe, der Berlin für ein paar Stunden direkt nach Teyvat gebeamt hat. Ein starker Beweis für alle, die behaupten, Fan-Content sei nur Spielerei.

Emotionen pur auf der Bühne: Wenn Fan-Hits wie „The Diagnosis“ live performt werden, bleibt in der Uber Eats Music Hall kein Auge trocken.

Tränen in Amphoreus und Trash Can-Beats

Wer dachte, es bleibt nur bei fröhlichem J-Pop, wurde spätestens bei den Honkai-Blöcken eiskalt erwischt. Als der emotionale Track „Ripples of Past Reverie“ losging, flossen um mich herum definitiv Tränen. Die Erinnerungen an die Höhepunkte von Amphoreus sitzen einfach tief. Aber genau das ist die Stärke dieser Spiele: Die Musik triggert sofort die Momente, in denen wir selbst am Controller saßen und mit den Charakteren gelitten haben. Ein fieser, aber schöner emotionaler Tiefschlag.

Im krassen Kontrast dazu stand der absolute Abriss bei Zenless Zone Zero. Selten erlebt man in einer Konzerthalle eine so absurde und gleichzeitig großartige Energie. Es ist dieser Mut zur Lücke – von tiefster Melancholie bei „Rubia“ (Honkai Impact 3rd) bis hin zum totalen Meme-Wahnsinn –, der das Event so greifbar gemacht hat. Auch Zenless Zone Zero hat mit „Moe Chakka Fire“ bewiesen, dass der stylische, urbane Sound der Community genau den Nerv der Zeit trifft.

Von Honkai: Star Rail bis Genshin Impact – das gemeinsame Feiern der Musik verbindet die Spieler über alle Grenzen hinweg

Mehr als nur Marketing: Echte Wertschätzung

Was bleibt hängen, wenn die Lichter in der Uber Eats Music Hall ausgehen? Vor allem die Erkenntnis, dass HoYoverse hier einen Standard setzt, an dem sich westliche Publisher die Zähne ausbeißen. Die Community wird hier nicht nur als Käuferschicht gesehen, sondern als kreativer Motor. Dass Fans für ihre Animationen und Songs Sponsoring, Geldpreise und eben diese Bühne bekommen, ist in der Industrie fast einzigartig.

Die Atmosphäre vor Ort war magisch, weil sie echt war. Die Interaktion zwischen den Performern wie nqrse oder Majiko und den Fans war keine Einbahnstraße. Es wurde mitgefiebert, gelacht und bei den Abschiedssongs kollektiv das Herz gebrochen. Wer sein Ticket im Vorverkauf ergattert hatte, durfte zudem noch exklusive Fan-Pakete mit nach Hause nehmen – ein netter Bonus, aber das wahre Geschenk war das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.

Cosplay-Magie in der Music Hall – die Community hat sich für das HoYoFair-Konzert in Schale geworfen.

Fazit

Dieses Konzert war ein echter Meilenstein, vor allem für mich. Es hat bewiesen, dass Fan-Content qualitativ längst auf Augenhöhe mit den Originalen steht. Für die Community bedeutet das: Unsere Leidenschaft wird gesehen und gehört. Wer nicht dabei war, hat definitiv einen der emotionalsten Gaming-Momente des Jahres 2026 verpasst.

Ein riesiges Dankeschön geht an Mary-Ann und Alina! Danke, dass ihr den Abend so durchgezogen habt – von der Vorfreude beim Dinner mit HoYoverse bis zum kollektiven Mitschwingen bei den Beats. Ohne eure Energie wäre Berlin nur halb so wild gewesen!

Wart ihr ebenfalls auf dem Konzert, und wenn ja, welcher Fan-Song von HoYoFair hat euch bisher am meisten umgehauen?