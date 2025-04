Wenn Guts nach Sanctuary kommt: Diablo trifft auf Berserk in düsterem Crossover

Wenn zwei Welten kollidieren, die beide für ihre gnadenlose Finsternis, brutale Gewalt und gebrochene Helden bekannt sind, dann darf man aufhorchen: Berserk trifft offiziell auf Diablo. Blizzard hat bestätigt, dass sowohl Diablo 4 als auch Diablo Immortal ein Crossover mit der legendären Manga- und Anime-Serie von Kentaro Miura erhalten – und das sorgt nicht nur bei Fans von Guts für Gänsehaut.

Guts gegen die Hölle: Blizzard entfesselt das Berserk-Crossover

Während sich Diablo 4 auf seine achte Saison vorbereitet und Blizzard mit einem viel diskutierten Fahrplan für 2025 in die Offensive geht, sorgt diese Ankündigung für einen echten Aufschrei unter den Spielern. Denn was als Gerücht begann, wurde nun mit einem düsteren Animations-Teaser offiziell gemacht: Ein muskelbepackter Barbar donnert in Guts‘ ikonischer Berserker-Rüstung durch Horden dämonischer Kreaturen – inklusive des legendären Drachentöter-Schwerts, das so groß ist, dass es wahrscheinlich zwei Höllenportale auf einmal zerschlagen könnte.

Berserk und Diablo – das passt wie Dämonen auf einen Blutaltar. Seit über 35 Jahren versetzt Berserk Leser in eine gnadenlose Welt aus Rache, Wahnsinn und epischen Kämpfen, deren Tonfall wie gemacht scheint für das von Dunkelheit durchtränkte Sanctuary. Guts, der einsame Krieger mit tragischer Vergangenheit und noch düstererem Blick, könnte in Diablo glatt als neuer Klassenprototyp durchgehen.

Mehr als nur ein Skin? Was Fans vom Event erwarten können

Was genau dieses Crossover beinhalten wird, bleibt bislang im Schatten verborgen. Wahrscheinlich sind kosmetische Items, die Guts‘ Rüstung, Schwert und vielleicht sogar sein ikonisches „Hund“-Helm-Design ins Spiel bringen. Denkbar wären auch Boss-Events oder besondere Herausforderungen – insbesondere für Diablo Immortal, das bereits Erfahrung mit Ingame-Crossovern hat. Blizzard hatte bereits World-of-Warcraft-Goodies integriert, doch mit Berserk betritt man hier erstmals den düsteren Pfad einer externen Lizenz.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum bleibt Blizzard schuldig, doch mit dem Start von Diablo 4 Season 8 am 29. April könnte der Mai oder Juni ein heißer Kandidat sein. Wer also schon immer davon träumte, Guts höchstpersönlich in der Hölle auf Dämonenjagd zu schicken, sollte jetzt seine Rüstung polieren – und auf das hören, was aus dem Abgrund schreit.