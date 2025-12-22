Werden Spiele 2026 teurer? So kostspielig werden Blockbuster 2026 wirklich

Die Diskussion um steigende Spielepreise flammt in regelmäßigen Abständen auf, doch 2026 bekommt sie neue Nahrung. Analysten, Publisher und Plattformbetreiber sprechen zunehmend offen darüber, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche verändert haben. Die Frage ist dabei nicht mehr, ob Spiele teurer werden, sondern wo, für wen und in welcher Form.

Wie sich AAA-Preise neu sortieren

Der 70-Euro-Preis für AAA-Spiele ist längst kein Experiment mehr, sondern in der Realität angekommen. Sony, Microsoft und Nintendo haben diese Schwelle in den vergangenen Jahren gemeinsam etabliert und laut mehreren Marktexperten ist damit eine psychologische Untergrenze gesetzt worden, unter die große Produktionen kaum noch fallen werden. Eine Rückkehr zu früheren 60 EUR gilt selbst bei konservativen Prognosen als ausgeschlossen. Diese wird man eher im AA-Markt finden.

Gleichzeitig mehren sich die Hinweise, dass 80 EUR als neue Premium-Stufe Einzug halten könnten. Nintendos Entscheidung, Mario Kart World für 90 EUR zu veröffentlichen, war kein Ausrutscher, sondern ein gezielter Test, und dieser hat funktioniert. Trotz öffentlicher Kritik blieb der kommerzielle Schaden aus und die Verkaufszahlen übertrafen den des Vorgängers. Analysten sehen in Bezug auf besonders starke Marken mit loyaler Fanbasis preislich mehr Spielraum als der Rest des Marktes.

Wichtig ist dabei jedoch die Differenzierung. Der Artikel von GamesIndustry macht deutlich, dass 80+ Euro nicht der neue Standard werden, sondern eine gezielte Ausnahme für ausgewählte Blockbuster. Große, extrem teure Prestigeprojekte könnten diesen Weg gehen, während andere AAA-Titel weiterhin abwägen werden, oft flankiert von Deluxe-Editionen, die den realen Einstiegspreis nach oben verschieben.

Warum der eigentliche Preisanstieg nicht an der Kasse, sondern im Spiel stattfindet

Genau hier liegt der eigentliche Hebel der Branche. Denn während der Basispreis vergleichsweise stabil bleibt, steigt der Druck bei Zusatzinhalten, In-Game-Käufen und digitalen Bundles. Die Analysten sind sich einig, dass Preisanpassungen bei In-App-Purchases deutlich einfacher durchzusetzen sind als ein höherer Verkaufspreis zum Launch. Wer 2026 mehr Geld für Spiele ausgibt, tut das vermutlich nicht an der Kasse, sondern im Spiel selbst.

Auch die immer wieder genannte 100-Dollar-Marke wird im Artikel thematisiert. Selbst bei GTA 6, dem wohl größten Release der kommenden Jahre, halten Experten einen dreistelligen Preis für die Standardversion für unwahrscheinlich. Zu groß wäre das Risiko, die Einstiegshürde zu erhöhen und damit langfristige Monetarisierungsmodelle wie GTA Online zu bremsen. Wahrscheinlicher ist ein bekanntes Modell, beginnend bei einem Basispreis im oberen Bereich, flankiert von hochpreisigen Spezialeditionen. 99 EUR wären in dem Fall eine psychologische Wahl.

Währenddessen positionieren sich AA- und Indie-Studios bewusst als Gegenpol. Titel im 40- bis 50-EUR-Bereich gelten als attraktive Alternative für preisbewusste Spieler, und als wirtschaftlich sinnvolle Strategie für Entwickler, die über Volumen statt über Margen wachsen. Der Erfolg mehrerer AA-Titel bestätigt diesen Ansatz, siehe Alan Wake 2.

Günstiger wird es definitiv nicht mehr

Ein echtes Absinken der Preise sehen die Experten nicht. Weder die Kostenstruktur der Entwicklung noch die allgemeine Wirtschaftslage geben Anlass, dass die Publisher die auch nur in Betracht ziehen. Die einzige nennenswerte Variable bleibt der Konsument. Sollten Spieler höhere Preise konsequent ablehnen, müsste die Branche reagieren, aber wie so oft wird sich die Mehrheit einfach arrangieren.

2026 wird (noch) nicht das Jahr, in dem Spiele pauschal teurer werden. Es wird vielmehr das Jahr, in dem sich Preise stärker auffächern – mit 80 EUR als Fundament, und allem darüber als Premium-Ausnahme und steigenden Kosten dort, wo sie weniger sichtbar sind.