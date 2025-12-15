Westlanders: Das Western-Survival-Abenteuer, das Red Dead herausfordert

Mit Westlanders kündigt The Breach Studios ein ambitioniertes Open-World-Spiel an, das klassische Western-Motive mit Survival-, Crafting- und Aufbaumechaniken verbindet. Anders als in typischen Western-Spielen geht es hier nicht nur um eine lineare Story, sondern um die Gestaltung der eigenen Welt, alleine oder in Koop mit bis zu vier Spielern.

Die geplante Kickstarter-Kampagne Anfang 2026 soll den Grundstein für die Entwicklung legen, begleitet von einem Early-Access-Start auf dem PC. Die Konsolenversionen für PS5 und Xbox Series folgen später.

Sandbox-Mechanik trifft Western-Atmosphäre

Das Spiel setzt auf eine mobile Basis, den Wagon. Spieler starten sofort mit ihrem individuell anpassbaren Wagen, der zugleich Zuhause, Werkstatt und Fortschritts-Hub ist. Von hier aus erkunden sie die Wildnis, kämpfen gegen Banditen und wilde Tiere, sammeln Ressourcen und bauen Siedlungen auf. Jede Entscheidung beeinflusst das Überleben und Wachstum der eigenen Outposts, während ein komplexes Wirtschaftssystem sicherstellt, dass Expansion und Prosperität nicht dem Zufall überlassen bleiben.

Westlanders kombiniert bekannte Survival-Elemente wie in ARK: Survival Evolved oder Valheim mit dem Flair des Wilden Westens à la Red Dead Redemption. Spieler können Fähigkeiten ausbauen, Produktionsketten automatisieren und Handel betreiben, während sie die Gefahren der Landschaft meistern – von Krankheiten über extremen Temperaturen bis hin zu wilden Tieren und Überfällen.

Der Wagon ist dein mobiles Zuhause: Überlebe, baue und erobere die Wildnis in Westlanders

Warum Westlanders für Spieler interessant wird

Das Spiel will experimentierfreudigen Spielern die Freiheit geben, ihre Strategien auszuprobieren. Die Entwickler versprechen, dass die Community aktiv in die Weiterentwicklung einbezogen wird. Feedback aus Kickstarter und Early Access soll somit direkt in Gameplay-Optimierungen einfließen. Radical Theory als Publisher ergänzt dabei die Vision des Studios, indem er auf Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Indie-Teams setzt.

Für Fans von Survival- und Aufbauspielen eröffnet Westlanders die Chance, ein Western-Szenario anders zu erleben. Der Mix aus Crafting, dynamischen Gefahren, kooperativem Spiel und einem Wirtschaftssystem lässt erahnen, dass sich hier echte Langzeitmotivation aufbauen lässt. Wer den Reiz von Red Dead schätzt, gleichzeitig aber die Freiheit eines Sandbox-Survivalspiels sucht, sollte das neue Projekt im Auge behalten.

Wird Westlanders das Genre neu definieren oder bleibt es ein Nischenprojekt für Survival-Fans? Frühestens 2026 wird sich zeigen, ob der Wilde Westen als Überlebensspiel überzeugen kann.