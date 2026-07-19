Where Winds Meet 2.0: Hidden Mountain Gameplay-Trailer zeigt Release

Das Wuxia-Action-RPG „Where Winds Meet“ von Publisher NetEase und Entwickler Everstone Studio läutet mit der kostenlosen Version 2.0 die Ära des sogenannten Wuxia-Punk ein. Die massive Erweiterung namens Hidden Mountain verschiebt den Fokus des Open-World-Titels komplett auf vertikale Erkundung über steile Klippen und tiefe Bergschluchten.

Spieler dringen in die Region Mohist Hill vor, wo eine jahrtausendealte mechanische Stadt hinter einem gigantischen Wasserfall liegt. Neben komplexer Rätsel-Mechanik warten tödliche, an Puppen erinnernde Bosse sowie die neue Faustkampf-Disziplin Hand-Guard auf den Einsatz.

Der Übergang in diese raue Bergwelt fordert präzises Traversal-Geschick. Das Video demonstriert die enormen Upgrades beim Leveldesign, der Beleuchtung und den Physik-Effekten des Windes in voller Pracht. Kampfszenen gegen die neuen Fraktionen zeigen die knallharte Action direkt im Gameplay-Material.

Der Release erfolgt am 23. Juli 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S inklusive Game Pass.