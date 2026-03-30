Where Winds Meet: Chapter 2 Trailer zeigt Gameplay in Liangzhou

Der neue Trailer zu Chapter 2 der Hexi-Expansion zu „Where Winds Meet“ zeigt mit Liangzhou ein verschneites Kontrastprogramm zur Wüste und führt einen mechanisch fordernden Bosskampf ein. Für Spieler bedeutet das am 2. April vor allem eine vertikale Erweiterung des Gameplays durch neue Elementar-Gefahren.

Der Wechsel von den staubigen Dünen des Jade Gate Pass in die schneebedeckten Gipfel von Liangzhou ist mehr als nur ein optischer Tapetenwechsel. Der heute veröffentlichte Trailer macht deutlich, dass Everstone Studio den Fokus in Kapitel 2 massiv auf die Inszenierung von Wettereffekten und deren Einfluss auf die Kampf-Dynamik legt.

Der Kampf gegen die Elemente

Im Zentrum des gezeigten Materials steht ein neuer Boss, der das Schlachtfeld mit Blitzen kontrolliert. Was hier auffällt: Das Balancing scheint stark auf Präzision ausgelegt zu sein.

Parry-Fokus: Die Blitzangriffe sind nicht nur großflächige AOE-Effekte (Area of Effect), sondern lassen sich laut Trailer direkt parieren oder durch punktgenaues Ausweichen kontern.

Die Blitzangriffe sind nicht nur großflächige AOE-Effekte (Area of Effect), sondern lassen sich laut Trailer direkt parieren oder durch punktgenaues Ausweichen kontern. Atmosphärische Dichte: Der Kontrast zwischen den wirbelnden Schneemassen und den violetten Blitzeffekten sorgt für eine deutlich höhere visuelle Intensität als noch im eher farbarmen ersten Kapitel.

Bisher definierte sich die Hexi-Region vor allem durch die Weite der Wüste. Mit Liangzhou integriert das Studio nun eine Zone, die vermutlich deutlich mehr vertikales Movement erfordert. Nachdem wir in Kapitel 1 Fähigkeiten wie Moonleap Morph für den Sand bekommen haben, wird es spannend zu sehen, wie die Fortbewegung im tiefen Schnee gelöst wird. Dass die Erweiterung weiterhin kostenlos für PC, PS5 und Mobile ausgerollt wird, unterstreicht den aggressiven Content-Plan für „Where Winds Meet„, um die Community bei der Stange zu halten.

Ein Pflichttermin für Entdecker?

Wer den „Wandering Ark“-Boss aus dem ersten Kapitel mochte, bekommt hier das nächste mechanische Highlight serviert. Die Verknüpfung der Story direkt nach den politischen Intrigen am Jade Gate Pass verspricht zudem, dass die Lore nicht im Sand verläuft. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die neuen Areale abseits des Bosskampfes genug spielerische Tiefe bieten oder lediglich als hübsche Kulisse für die nächste Quest-Reihe dienen.

Die Hexi-Expansion beweist mit Kapitel 2, dass sie kein „One-Hit-Wonder“ ist. Der Bosskampf wirkt technisch sauber poliert, und das Setting-Update war nach der vielen Wüste dringend nötig. Es ist kein revolutionärer Sprung, aber ein sehr hochwertiges Content-Update für zwischendurch.

Traut ihr euch zu, die neuen Blitzangriffe zu parieren, oder setzt ihr bei diesem Boss eher auf defensives Movement und Ausweichen?