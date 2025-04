Where Winds Meet: Geschlossene Beta startet bald, aber mit einem Haken

Das Wuxia-Action-RPG Where Winds Meet weht bald in unsere Wohnzimmer – zumindest für alle, die schnell genug sind, sich einen Platz in der kommenden geschlossenen Beta zu sichern. Vom 16. bis 19. Mai lädt das chinesische Entwicklerstudio Everstone ausgewählte Spieler ein, erste Schritte durch die offene Welt des feudalen Chinas zu unternehmen – und das nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PlayStation 5.

Ein Hauch von Wind – und ein Hauch von Mystik

Wer Where Winds Meet bisher nur flüchtig auf dem Radar hatte, sollte jetzt aufhorchen: Das Spiel kombiniert eine lebendige, historisch inspirierte Welt mit übernatürlicher Kampfkunst, philosophischen Untertönen und einem Hauch von Legenden und Mythen. Der Titel verspricht nicht nur klassische Open-World-Erkundung, sondern auch ein dynamisches Kampfsystem, das irgendwo zwischen Sekiro, Ghost of Tsushima und einem martialischen Gedicht angesiedelt ist.

Die geschlossene Beta ist in den Regionen USA, Kanada, Japan und Korea verfügbar – europäische Spieler schauen diesmal leider in die Röhre. Wer jedoch Zugriff hat, kann sich bis zum 15. Mai über das offizielle Anmeldeformular registrieren. Ob man angenommen wurde, erfährt man per E-Mail: PC-Spieler werden auf eine Whitelist gesetzt, PS5-Spieler bekommen einen Zugangscode. Die Beta startet am 16. Mai um 3:00 Uhr PT und endet am 19. Mai zur gleichen Uhrzeit.

Was erwartet dich in der Beta?

Die Beta enthält eine frühe Version des Spiels – inklusive Controller-Support, was besonders für PS5-Nutzer spannend sein dürfte. Unterstützt werden bislang Englisch, Koreanisch und Japanisch. Achtung: Der Spielfortschritt wird nicht in die Vollversion übernommen. Dafür darf man die Erfahrung aber öffentlich teilen: Streaming, Screenshots und Gameplay-Videos sind ausdrücklich erlaubt.

Mit Where Winds Meet könnte uns ein Titel ins Haus stehen, der frischen Wind ins Genre bringt. Die Mischung aus tiefgründiger fernöstlicher Atmosphäre und flottem Action-Gameplay macht neugierig – und die Möglichkeit, auf der PS5 schon jetzt reinzuspielen, erst recht. Wer also einen Fuß in diese mystische Welt setzen will, sollte sich sputen – der Wind weht nur drei Tage lang.