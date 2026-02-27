Where Winds Meet: Hexi-Erweiterung startet am 5. März auf PS5

Die erste große Erweiterung für Where Winds Meet geht an den Start. Mit „Hexi“ liefert das Wuxia-Actionspiel neue Karten, neue Bosse und eigene Gameplay-Mechaniken. Kapitel 1 trägt den Namen „Jade Gate Pass“ und erscheint am 5. März auf der PS5.

Gleichzeitig markiert das Update den Beginn einer dreiteiligen Erweiterung, die sich bis Mai 2026 zieht. Hexi setzt zunächst auf mehr Kampfoptionen und erzählerischen Kontext.

Drei neue Karten bis Mai

Hexi wird nicht als klassisches DLC-Paket veröffentlicht, sondern in drei separaten Kapiteln. Zwischen März und Mai kommen laut Entwickler drei große Karten mit rund 20 Unterregionen hinzu.

Die Verortung in der Tang-Dynastie gibt dem Setting eine historische Klammer. Die Region Hexi verliert in der Story den Kontakt zur Hauptstadt Chang’an, was als Story-Grundlage für den Konflikt dient. Der Entwickler spricht von einer eigenständigen Zeitlinie außerhalb der Hauptkampagne und einem filmischen Ansatz beim Storytelling.

Zeitmanipulation und neue Kampfkünste

Gameplayseitig hebt sich Kapitel 1 vor allem über neue Mechaniken ab. Zwei zentrale Fähigkeiten sollen die Erkundung und das Kämpfen in der Wüste verändern. Mit „Sand Race“ könnt ihr über das Terrain gleiten und euch schneller durch die offenen Areale bewegen. Ob das Feature nur ein Mobilitäts-Boost oder tatsächlich Teil von Missionen und Kämpfen wird, entscheidet über seinen Mehrwert.

„Cosmic Reversal“ geht einen Schritt weiter. Die Fähigkeit erlaubt es, Zeiträume zurückzusetzen und zerstörte Strukturen wieder aufzubauen. Auch beim Kampfsystem kommen neue Ansätze dazu. „Spring Dreamscape“ setzt auf schnelle, flüssige Kombos mit dem Regenschirm als Waffe. Das System ist klar auf Beweglichkeit ausgelegt und dürfte in engen Arenen Vorteile bringen. „Fleeting Clouds“ dagegen arbeitet mit Flächenkontrolle über Seilpfeil-Angriffe und richtet sich sowohl gegen einzelne Gegner als auch gegen größere Gruppen.

Im April folgt zusätzlich die Heng-Klinge als neue Kernwaffe mit eigenem Kampfsystem. Der Fokus liegt hier auf Timing, Verteidigung und präzisen Kontern. Eine klare Gegenpol-Mechanik zu den eher dynamischen Kampfstilen.

11 neue Bosse warten

Hexi bringt außerdem elf neue Bosse. Zwei davon werden bereits konkret vorgestellt: Guo Xin als Kampagnenboss in Whitecrown City und die sogenannte Wandering Ark, ein mobiler Boss auf einem riesigen Schiff in der Wüste. Whitecrown City dient hier als erzählerischer Anker. Die verlassene Grenzstadt sieht im Trailer fantastisch aus, jetzt muss Everstone beweisen, dass die Kulisse auch spielerisch Substanz hat und nicht nur als schicke Kampfarena dient.

Mit der Hexi-Erweiterung setzt Where Winds Meet auf Wachstum über Größe. Drei Kapitel, neue Regionen und eigene Mechaniken zeigen klar, dass der Entwickler langfristig plant. Gleichzeitig bleibt die zentrale Frage offen: Füllen die neuen Karten den Raum mit echter Interaktion oder bleiben sie Kulisse für zusätzliche Kämpfe?

Wenn die neuen Fähigkeiten nicht nur als Gimmick funktionieren, sondern systematisch ins Missionsdesign eingebunden werden, kann Hexi das Fundament des Spiels sinnvoll erweitern. Bleibt es hingegen bei oberflächlicher Erweiterung ohne spielerische Tiefe, verpufft der Effekt schnell.

Ob das dreiteilige Kapitel-Modell die Spieler bis Mai bei der Stange hält oder sich in der weiten Wüste von Hexi verläuft, wird der Jade Gate Pass am 5. März beantworten müssen.