Where Winds Meet: PS5 Pro Support und wichtige Verbesserungen für die Welt von Jianghu

Die Welt von Where Winds Meet wächst weiter, nicht nur in der Größe, sondern auch in ihrer Detailtreue. Nach dem Start hat das Entwicklerteam intensiv auf Feedback reagiert und bereits erste Optimierungen umgesetzt. Besonders für Spieler, die auf die PS5 Pro setzen, sind die kommenden Updates interessant.

Netzwerke, Localization und Interface

Seit dem Launch hatten einige Spieler mit hohen Latenzen zu kämpfen, besonders in Europa, dem Nahen Osten und bei bestimmten Regionen, die auf nicht-lokale Server geleitet wurden. Dieses Problem wurde nun behoben, und Online-Partien laufen deutlich stabiler. Solo-Spieler müssen sich noch bis zum mittleren Dezember gedulden, dann soll auch hier die Performance passen.

Gleichzeitig hat das Team an Texten und Voiceovers gearbeitet. Übersetzungen wurden überarbeitet, damit sie idiomatischer wirken, und Untertitel in Story-Quests optimiert. Auch das Interface profitiert: Tutorials sind klarer, Charakteranpassungen intuitiver, und Hinweise bei Puzzle-Quests verständlicher. Für Spieler, die sich tiefer in Jianghu einleben wollen, macht das einen spürbaren Unterschied.

PS5 Pro: Mehr Stabilität, bessere Framerate

Für Besitzer der PS5 Pro ist die Aussicht auf die kommenden Monate besonders spannend. Das Entwicklerteam arbeitet gezielt an verbesserten Framerates, stabilerer Performance und optimierter Bildqualität. Gerade in den dicht bevölkerten Gebieten von Jianghu, wo viele Spieler gleichzeitig unterwegs sind, dürfte sich das bemerkbar machen. Wer bisher gelegentliche Ruckler oder schwankende Bildraten erlebt hat, kann mit deutlichen Verbesserungen rechnen.

Darüber hinaus stehen weitere Features auf dem Plan, darunter Multi-Character-Creation, erweiterte Outfit-Anpassungen, PS5 Pro-Support mit PSSR, sowie eine verbesserte Audio-Erfahrung. Die Entwickler setzen auf eine schrittweise Umsetzung über die nächsten zwei Monate und beziehen Spieler über Feedback-Kanäle aktiv in die Entwicklung ein.

Where Winds Meet zeigt, wie wichtig die direkte Rückmeldung der Community ist. Die Macher hören genau hin, verbessern kontinuierlich und planen Co-Creation-Events, um Spieler aktiv einzubinden. Wer jetzt investiert, erlebt somit nicht nur die Welt von Jianghu, sondern trägt auch dazu bei, dass sie mit der Zeit realistischer, stabiler und immersiver wird.

Für PS5 Pro-Fans lässt das Updateversprechen hoffen, dass Performance und Grafik die Möglichkeiten der Hardware wirklich ausschöpfen. Wer ist bereit, diese nächste Phase des Jianghu-Abenteuers mitzuerleben?