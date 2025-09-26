Where Winds Meet: Wenn Eleganz zur Klinge wird

Wer an Waffen in Action-Rollenspielen denkt, hat meist Schwerter, Speere oder Bögen im Kopf. Where Winds Meet, das am 14. November erscheint, bricht mit dieser Erwartung, und zwar wortwörtlich. In bester Wuxia-Tradition verwandelt das Spiel Alltagsobjekte in Instrumente der Kampfkunst. Besonders auffällig ist der Schirm, der nicht nur Schutz vor Regen bietet, sondern zum tödlichen Werkzeug avanciert.

Wuxia-Philosophie trifft Gameplay

Das Open-World-ARPG von Everstone Studio will nicht einfach nur Martial-Arts-Moves ins Spiel einbauen. Stattdessen soll das Kampfsystem Ausdruck von Kultur, Philosophie und Ästhetik sein. Typisch Wuxia eben: Figuren bewegen sich schwerelos über Dächer, nutzen ihre innere Energie und machen selbst banale Gegenstände zur Waffe. Der Schirm ist dafür das beste Beispiel. Geöffnet blockt er Angriffe, geschlossen wirkt er wie eine Klinge – inspiriert von Klassikern wie Zhang Yimous Shadow.

Damit diese überhöhten Moves nicht albern wirken, setzte das Studio auf authentische Martial-Arts-Choreografie. Action-Veteran Wei Tung, bekannt aus Hongkong-Klassikern wie Fist of Fury oder Kung Fu Killer, koordinierte die Motion-Capture-Sessions mit echten Stuntleuten. Ergebnis: Bewegungen, die filmisch aussehen, aber zugleich glaubhaft Wucht vermitteln.

Mehr als nur Showeffekte

Das Arsenal von Where Winds Meet reicht weit über den Schirm hinaus: Speer, Schwert, Seilklinge oder die exotische Mo-Klinge. Alle Waffen unterscheiden sich spürbar in Gewicht und Tempo. Die Wahl prägt nicht nur das Moveset, sondern auch die eigene Charakterentwicklung, da Waffen mit verschiedenen Martial- und Internal-Arts kombiniert werden können. Wer also Lust hat, experimentiert mit unterschiedlichen Stilen, vom klassischen Duell mit Klingen bis hin zu akrobatischen Schirm-Kombos.

Damit es auch nach dem Release nicht langweilig wird, setzt Everstone auf ein saisonales Update-Modell. Alle drei Monate sollen neue Regionen, Geschichten und Spielmechaniken dazukommen. Zum Start gibt es gleich zwei große Gebiete: Qinghe und Kaifeng. Langfristig will das Team die Community aktiv einbeziehen und Gameplay-Feedback regelmäßig in die Entwicklung einfließen lassen.

Where Winds Meet versucht, das Wuxia-Feeling konsequent ins Gaming zu übersetzen. Der Schirm als Waffe ist dabei nicht nur ein Gimmick, sondern ein Symbol: für die Verbindung von Eleganz und Kraft, die dieses Genre ausmacht. Entscheidend wird sein, ob das Free-to-Play-Modell die Balance hält – zwischen künstlerischem Anspruch und fairen Monetarisierungsmechaniken.

Frage an euch: Traut ihr euch, mit einem Schirm in die Schlacht zu ziehen?