Who am I?- Hideo Kojima deutet neues Projekt an

Soweit man weiß, befinden sich bei Kojima Productions mehrere Projekte in Arbeit, darunter ein Horrorspiel mit Margaret Qualley, die Fortsetzung von Death Stranding , in der wohl Norman Reedus wieder eine Rolle spielt, und möglicherweise ein VR-Projekt.

Begonnen hat alles mit einem simplen Teaser-Bild, auf dem der Umriss eines Ludens-Modell zu sehen ist, offenbar eine nicht unbekannte Frau. Dies begleitet mit den Worten „Who am I?“ Untersucht man das Bild etwas genauer, landet man auf der offiziellen Webseite des Studios, die jedoch auch nicht viel mehr her gibt als das.

