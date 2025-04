Widerstand ist nicht zwecklos: Steigt die Chance auf ein Resistance-Remaster?

Die Hoffnung auf ein Comeback der Resistance-Reihe glimmt seit Jahren wie eine schwache Glut. Doch mit den jüngsten Plänen von Nightdive Studios, sich an Remaster alter PS3- und Xbox 360-Titel zu wagen, könnte diese Flamme neu entfacht werden. Denn wenn ein Studio bekannt für seine hochwertigen Neuauflagen klassischer Shooter die PS3-Ära ins Visier nimmt, dann rückt „Resistance“ plötzlich wieder in den Bereich des Möglichen.

Nightdive betritt die PS3-Ära

Bislang konzentrierte sich Nightdive Studios vor allem auf PC- und frühere Konsolenspiele. Mit Titeln wie System Shock Remake, Turok und Quake II Remastered hat sich das Studio einen Namen als Spezialist für behutsame, aber technisch beeindruckende Neuauflagen gemacht. Doch mit der neuesten Ankündigung, erstmals auch PS3- und Xbox 360-Titel aufzuarbeiten, betreten sie Neuland.

Die PS3-Generation ist berüchtigt für ihre komplexe Architektur, die Portierungen und Remaster bislang erschwerte. Dass Nightdive sich nun dieser Herausforderung stellt, könnte ein entscheidender Türöffner für viele vergessene Klassiker sein – darunter eben auch „Resistance„.

Resistance – Ein vergessener PlayStation-Gigant

Insomniacs Resistance: Fall of Man (2006) und seine beiden Nachfolger gehören zu den besten Exklusivtiteln der PS3-Ära. Die Mischung aus düsterer Alternativgeschichte, fiesen Chimera-Aliens und kreativen Waffen sorgte für eine treue Fangemeinde. Doch während andere Shooter-Serien wie Killzone zumindest noch eine Sammlung für die PS4 erhielten, liegt Resistance seit 2012 brach.

Schon oft wurde über eine Rückkehr spekuliert – sei es als Remaster, Reboot oder gar neues Spiel. Insomniac selbst scheint derzeit mit Marvel-Projekten ausgelastet, und Sony zeigt sich zögerlich, die Marke wiederzubeleben. Doch ein externer Remaster-Experte wie Nightdive könnte genau die richtige Lösung sein.

Was die Serie so besonders macht, ist die Tatsache, dass sich Sony bzw. Insomniac Games selbst bisher nicht an Neuauflagen der Shooter-Reihe gewagt haben. Anders als beispielsweise „The Last of Us“ blieb „Resistance“ in der PS3-Generation verhaftet.

Warum Resistance jetzt eine Chance hat

Nightdive sucht nach neuen Projekten – Da sie nun PS3-Remaster in Betracht ziehen, braucht es lohnenswerte Kandidaten. Resistance ist eine PlayStation-exklusive Marke mit Nostalgie-Faktor und Shooter-Potenzial. Idealer Zeitpunkt – Die PS5 bietet genug Abstand zur PS3-Generation, um sie sowohl den früheren Fans als auch einer neuen Zielgruppe schmackhaft zu machen. Fans fordern es seit Jahren – Resistance hat eine treue Community, die sich regelmäßig lautstark für ein Remaster ausspricht. Der Erfolg von „Quake II Remastered“ zeigt, dass die Nachfrage nach klassischen Shootern vorhanden ist. Sony zeigt sich offen für Remaster – Mit Projekten wie The Last of Us Part I oder den zahlreichen PS5-Upgrades ist klar: Neuauflagen sind ein fester Bestandteil von Sonys Strategie.

Hoffnung auf eine Rückkehr?

Ob Nightdive tatsächlich an „Resistance“ arbeiten könnte, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt Spekulation. Doch die Ankündigung, PS3- und Xbox 360-Titel ins Portfolio aufzunehmen, ist ein spannender Schritt. Sony könnte darin eine kostengünstige Möglichkeit sehen, eine alte Marke mit minimalem Risiko zurückzubringen. Und wenn Resistance eines ist, dann ein vergessener Diamant der Shooter-Geschichte. Immerhin: Ein jüngst aktualisierter Markenschutzeintrag zeigt, Resistance existiert noch in den Köpfen von Sony. Das kann aber auch alles oder nichts bedeuten.

Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass Nightdive oder Sony das Potenzial erkennen – und dass wir bald wieder die Chimera mit ihren eigenen Waffen schlagen dürfen.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von „Resistance“ freuen?