Wie die PlayStation nur durch einen Verrat entstand

Als Nintendo Anfang der 90er Jahre die Partnerschaft mit Sony beendete, war das mehr als ein Strategiewechsel, es war der Moment, in dem die moderne Gaming-Welt geboren wurde. Drei Jahrzehnte später erinnert sich Shuhei Yoshida, einer der prägenden Köpfe der frühen PlayStation-Ära, an die turbulente Anfangszeit, in der aus einem geplatzten Deal eine Revolution wurde.

Vom Anhängsel zur eigenen Konsole

Ursprünglich war Sonys PlayStation gar keine eigene Konsole. Anfangs sollte sie nur ein CD-ROM-Add-on für .das Super Nintendo werden. ein Projekt, das Ken Kutaragi mit seinem Team in den frühen 90ern entwickelte. „Das System war fast fertig, die Hardware stand, einige Spiele waren schon spielbar“, erzählt Yoshida gegenüber GamesIndustry. Technisch war die Erweiterung allerdings noch eng an das 16-Bit-System des SNES gebunden – eine Zwischenlösung, ähnlich wie Segas erfolgloser Mega-CD-Zusatz.

Doch dann kam der Bruch: 1991, auf der Consumer Electronics Show, verkündete Nintendo völlig überraschend, man habe stattdessen Philips als Partner gewählt. Für Sony ein öffentlicher Affront, für Kutaragi der Auslöser, etwas Eigenes zu schaffen. Yoshida sagt rückblickend: „Es war fast hilfreich, dass Nintendo das Projekt beendete – sonst wären wir für immer Teil eines Nintendo-Systems geblieben.“ Mit anderen Worten: Ohne diesen Verrat hätte es wohl nie eine PlayStation gegeben.

Was damals wie ein geschäftlicher Machtkampf aussah, erwies sich als entscheidender Wendepunkt für die gesamte Branche. Sony beschloss, die vorhandene Technologie zu nutzen, aber diesmal als eigenständige Konsole. Das Ergebnis war eine 3D-Maschine mit CD-Laufwerk, die den Markt innerhalb weniger Jahre dominierte. „Nintendo schuf damit seine größte Konkurrenz“, fasst Yoshida trocken zusammen. Heute, 30 Jahre später, ist die PlayStation eine Marke, die kaum noch vorgestellt werden muss.

1995: Der perfekte Launch

Der Erfolg der PlayStation war kein Zufall. Während der japanische Start 1994 noch mit wenigen Spielen auskommen musste – etwa dem Hit Ridge Racer – hatte Sony zum US- und Europastart 1995 eine starke Aufstellung: japanische Titel, westliche Sportspiele und vor allem ein deutlich niedrigerer Preis als die Konkurrenz.

Der Sega Saturn war technisch komplexer, aber auch teurer. Sony nutzte den Vorteil und positionierte die PlayStation rund 100 Dollar günstiger. Kombiniert mit einem coolen Marketing und dem Fokus auf erwachsene Spieler war das Konzept unschlagbar.

„Wir hatten Hardware, Spiele, Preis und Kampagne – alles passte perfekt zusammen“, so Yoshida. Besonders die europäische Kampagne mit Clubkultur, elektronischer Musik und stylischem Auftreten machte PlayStation zu einem Symbol moderner Popkultur.

Von 2D zu 3D, der große Sprung

Technologisch markierte die PlayStation den endgültigen Wechsel von 2D zu 3D. Was heute kantig und pixelig wirkt, war damals pure Zukunft. Spiele auf CD boten plötzlich mehr als 600 MB Speicher, eine gewaltige Steigerung gegenüber den mageren 4 MB eines SNES-Moduls. Yoshida nennt den Sprung „unglaublich für das damalige Gehirn“, ein Satz, der zeigt, wie stark die Faszination damals war.

Einige japanische Titel wie Policenauts oder Deep Freeze schafften es nie in den Westen, zu wenig Regalplatz, zu viel Fokus auf 3D. Viele dieser Spiele wurden später zu Kultklassikern. In den USA wurden 2D-Spiele sogar bewusst abgelehnt, weil alles nach „Next Gen“ aussehen musste.

Yoshida sieht das heute gelassen: Die Industrie habe daraus gelernt, und das Publikum auch. Der Erfolg moderner 2D-Spiele wie Hollow Knight zeige, dass gute Ideen über jede Technik hinaus Bestand haben.

Ein Verrat, der Geschichte schrieb

Was als gescheiterte Partnerschaft begann, wurde zu einer Revolution der Spielewelt. Sony nutzte Nintendos Fehlentscheidung als Sprungbrett, und schuf mit der PlayStation eine Marke, die bis heute Maßstäbe setzt. Yoshida fasst es mit einem Lächeln zusammen: „Ohne Nintendo wären wir vielleicht nie frei gewesen, etwas Eigenes zu schaffen.“