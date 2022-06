Wie man ein besserer Gamer wird, einige nicht alltägliche Tipps

Du zählst Dich zu den Hardcore Gamern? Verbringst Stunden an Deinem Lieblings-Game,

doch Du kommst nicht weiter? Wir geben dir sechs hilfreiche Tipps, mit denen Du garantiert

zu einem besseren Gamer wirst. Sei gespannt!

Tipp 1: Mach regelmäßig Pausen!

Sicher, eine ausgiebige Gaming-Session, vielleicht sogar mit Freunden, ist eine tolle

Beschäftigung, allerdings maximiert sie nicht dein Potential. Wenn du sechs Stunden oder

mehr beim Spielen von Games wie Apex Legends oder Call of Duty vor dem Rechner oder der Konsole

sitzt, solltest du unbedingt ein paar Pausen einplanen. Keiner kann über so einen langen

Zeitraum hinweg, fokussiert bleiben. Unser Körper braucht Pausen, um Informationen zu

ordnen und sich zu erholen.

Tipp 2: Suche Dir einen N00b!

Wenn du einen Neuling unter deine Fittiche nimmst, hat das einen positiven Effekt auf dein

Gedächtnis. Du erinnerst dich durch den sogenannten Protegé-Effekt besser an Informationen

und kannst diese dann perfekt einsetzen. Viele Profi-Gamer vergessen die Basics. Wenn du

einen Neuling unterrichtest, fallen dir mit Sicherheit wieder Dinge ein, die du irgendwann

vergessen hast.

Tipp 3: Nutze sinnvolle Game Booster!

Gaming Booster wie die von Holy Energy können dir helfen, fokussierter bei deinem

Computerspiel zu sein. Achtung, die normalen Energy Drinks enthalten in der Regel viele

unnötige Inhaltsstoffe wie Zucker, Taurin oder künstliche Aromen und Farbstoffe! Das das

auch anders geht, zeigt die Marke Holy. Holy enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe. Wie zum

Beispiel Acetyl-L-Carnitin. Dieser Stoff hilft, Fettsäuren in Energie umzuwandeln. Und die

brauchst du, wenn du ein besserer Gamer werden willst. Holy enthält auch den Pfeffer-

Extrakt Piperin, der vor allem als Bio-Enhancer eingesetzt wird. Doch was ist ein Bio-

Enhancer überhaupt? Bio-Enhancer ermöglichen es Wirkstoffen, ihre Wirkung auf die

bestmögliche Weise zu entfalten. Vor allem aber:

Tipp 4: Frische Luft und Sonne!

Einen physischen Boost erhältst du, wenn du regelmäßig an die frische Luft kommst. Am

besten bei einem Spaziergang im Park oder in der Stadt. Wenn du dazu keine Zeit hast oder

so überhaupt keine Motivation aufbringen kannst, dann sorge dafür, regelmäßig zu lüften.

Auch Sonnenlicht ist für seine Leistungsfähigkeit unabdingbar. Wenn du überhaupt kein

Sonnenlicht abbekommst, wird das unter anderem negative Auswirkungen auf deinen Schlaf

haben. Die Folge: du bist weniger leistungsfähiger vor dem PC. Das kommt dir vielleicht spießig vor, aber ein Tipp, der Gold wert ist, ist es, den PC oder die Konsole vor ein Fenster zu stellen und

tagsüber zu spielen, weil du so besonders viel Tageslicht abbekommst.

Close to the Sun

Tipp 5: Analysiere Deine Spielweise

Ein besserer Spieler wird der, der aus seinen Fehlern lernt. Heutzutage ist es sehr leicht, sein

Spiel aufzuzeichnen. Schau dir die Aufzeichnung zeitnah an und analysiere deine Fehler.

Hilfreich kann es auch sein, die Aufzeichnung von Freunden angucken zu lassen, da denen

eventuell Fehler auffallen, die du übersiehst.

Tipp 6: Spiele mit anderen Spielern!

Ein weiterer Trick auf Deinem Weg zu einem besseren Spieler ist es, sich mit anderen

zusammen zu tun. Setze dabei vor allem auf für dich fremde Spieler, um deine

kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern. Jeder Spieler ist anders. Der eine braucht

besonders viele Anweisungen, der andere kann mit Kritik nicht umgehen. Dadurch lernst du

neue Herangehensweisen und wirst langfristig zu einem besseren Gamer.