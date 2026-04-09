Wie Saros das Movement-System von Returnal verschärft

Housemarque zeigt neues Saros Gameplay: Korruptions-Projektile machen den Boden zur Falle. Alles über das neue Parry-System und die Bullet-Hell-Mechanik.

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Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Padawan von Niklas begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung aktueller Branchenthemen und...
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Housemarque hebt die Bullet-Hell-Mechanik mit dem neuesten Clip zu „Saros“ auf ein neues Level, indem Geschosse nicht mehr nur fliegen, sondern das Terrain aktiv gegen den Spieler wenden. Die Einführung einer Parrier-Mechanik und absorbierbarer Korruptions-Munition deutet auf ein deutlich aggressiveres Gameplay-Pacing hin als im Quasi-Vorgänger Returnal.

In „Saros“ wird der Boden unter euren Füßen zur tödlichen Falle, sobald die neuen Elite-Gegner ihre gelben Korruptions-Projektile abfeuern. Der aktuelle Gameplay-Clip zeigt Hauptfigur Arjun im Kampf gegen ein Monster, dessen Geschosse nach dem Aufprall wie Minen auf dem Boden liegen bleiben, bevor sie zeitverzögert wieder aufsteigen – ein direkter Angriff auf die bei Housemarque-Fans so beliebte Dash-Sicherheit.

Parrieren statt nur Ausweichen

Die größte Änderung im Vergleich zu „Returnal“ ist das neue Parry-System. Während man sich früher fast ausschließlich auf die I-Frames des Dashes verlassen hat, erlaubt Saros nun das aktive Zurückschlagen roter Projektile. Das sorgt für einen direkten Schadens-Boost und bricht die rein defensive Ausweich-Schleife auf.

  • Blaue Projektile: Müssen absorbiert werden, um die Power-Waffe aufzuladen.
  • Gelbe Korruption: Senkt bei Treffern die maximale Gesundheit, kann aber später durch Upgrades ebenfalls absorbiert werden.
  • Rote Geschosse: Dienen als Konter-Möglichkeit durch das neue Parrieren.

Das Studio bleibt seinen Wurzeln treu, zwingt uns aber zu mehr Multitasking. Wir müssen nicht mehr nur darauf achten, wo eine Kugel ist, sondern wo sie liegen bleibt. Das verändert die Arena-Kontrolle massiv. Durch den Einsatz des Grappling-Hooks und die Notwendigkeit, bestimmte Farben für die eigene Feuerkraft zu „fressen“, wird Saros weniger ein klassischer Shooter und mehr ein rhythmisches Koordinationsspiel.

Der Sprung von Returnal zu „Saros“ wirkt nach dem Gold-Status am 30. April vielversprechend. Housemarque recycelt nicht einfach nur das alte System, sondern baut mit der Boden-Korruption eine Ebene ein, die Camping komplett unmöglich macht. Das Feedback beim Parrieren wirkt wuchtig und gibt Spielern endlich ein offensives Werkzeug gegen Bullet-Hell-Wände. Wer den schnellen Tod sucht, wird ihn hier finden – aber mit deutlich mehr taktischen Optionen.

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Wie steht ihr zum neuen Fokus aufs Parrieren? Bevorzugt ihr das reine Ausweichen aus Returnal oder wollt ihr den Projektilen aktiv eins drübergeben?

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