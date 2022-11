Wieder da! Der PlayStation Adventskalender 2022, das steckt drin

Er ist wieder da! Der PlayStation Adventskalender 2022, der bereits im vergangenen Jahr ein riesiger Hit war, kehrt in diesem Jahr noch aufwendiger zurück. Wir konnten vorab einen Blick in den Vertrieb werfen und haben die ersten Details für euch auf Lager.

Der offiziellen PlayStation Adventskalender kommt wieder im ikonischen Look der PlayStation Symbole daher, mit einem fetzigen Weihnachtsbaum abgebildet, auf dem die niedlichen Astro Bots drauf rum hüpfen.

PlayStation Adventskalender 2022 – Bild: PlayFront.de

Das steckt im PlayStation Adventskalender 2022

Der Inhalt wurde in diesem Jahr etwas aufgewertet und umfasst diesmal PSN-Guthaben im Wert von 40 EUR, es gibt wieder ein Puzzle in der Größe 31x20cm, das aus den einzelnen Teilen hinter den 24 Türchen gebastelt werden kann, sowie erneut die Chance auf verschiedenen Gewinne.

Dazu gehört abermals die Chance auf eine PS5 Disc Edition, 10x PSN-Guthaben in Höhe von 100 EUR, 100x PSN-Guthaben in Höhe von 50 EUR und 1000x PSN-Guthaben in Höhe von 10 EUR. Die Gewinnchance kann in Kürze unter dem gewohnten Link wahrgenommen werden.

Wie schon im letzten Jahr ist auch der PlayStation Adventskalender 2022 wieder eine tolle Idee, die im Grunde keinen Cent kostet, da man mit den Kosten von 40 EUR den gleichen Gegenwert erhält und obendrauf die Chance auf die Gewinne hat, plus das PlayStation Puzzle. Das Puzzle bildet in diesem Jahr Aloy, Nathan Drake, Ratchet und Ellie aus The Last of Us ab.

PlayStation Adventskalender 2022 Rückseite – Bild: PlayFront.de

Der Adventskalender an sich ist wieder 34cm hoch und 24cm breit, also ein gutes Stück größer als ein A4 Blatt, dafür in diesem Jahr deutlich dicker, um die Puzzleteile sicherer unterzubringen Spätestens am 24. Dezember hat man diesmal wieder alles zusammen oder die Beute daraus gesichert, die sich in Form von Voucher Codes im PlayStation Store einlösen lassen.

Wichtig: Der Adventskalender muss wie jede reguläre PSN-Card an der Kasse aktiviert werden, sonst funktionieren die Voucher Codes daraus nicht. Die gewohnten Vorsichtsmaßnahme gegen Diebstahl.

Die Auflage des Adventskalender dürfte wieder etwas höher sein, was die reellen Gewinnchance für jeden etwas mindert. Alleine im gesichteten Bereich waren tausende Kalender zu sehen, die auf ganz Deutschland verteilt also eine ganze Menge bedeuten.

Der PlayStation Adventskalender 2022 wird in Kürze im Handel verfügbar sein!