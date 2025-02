WiLD – Das verlorene Open-World-Epos: Shuhei Yoshida erklärt das Aus

„Wir arbeiteten lange mit Michel Ancels Team [Wild Sheep Studio] zusammen. Die Vision war unglaublich. Aber am Ende mussten wir es einstellen“, so Yoshida.

In einem Interview mit MinnMax gibt Yoshida Einblicke, warum WiLD letztlich nie das Licht der Welt erblickte . Kurz gesagt: Die ambitionierte Vision ließ sich nicht in ein spielbares Konzept umsetzen.

What do you think?