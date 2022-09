Wild Hearts seit 4 Jahren in Arbeit, Verzicht auf Last-Gen erklärt

„Insbesondere haben wir die Atmosphäre verbessert, indem wir genaueres indirektes Licht und eine höhere Dichte eingebaut haben, indem wir Felder mit höherer Auflösung, Kemono und Objekte in das Spiel platziert haben. […] Bei Wild Hearts haben wir uns der Herausforderung gestellt, neue Technologien einzusetzen. Wir hoffen, dass die Spieler Karakuri verwenden, um sich frei in der farbenfrohen und weitläufigen Welt zu bewegen, die wir geschaffen haben.“

„Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass mehr Menschen im Westen unsere Spiele spielen, und wir haben von EA aus westlicher Sicht viel Feedback zu vielen Details erhalten, was uns hilft zu wissen, wo wir das Spiel anpassen mussten. In Bezug auf das grundlegende Design sind wir uns jedoch nicht allzu bewusst, dass wir uns nur auf ein westliches Publikum konzentrieren, und als japanischer Entwickler versuchen wir, etwas zu schaffen, von dem wir denken, dass es Spaß macht. EA stimmte dem zu und respektiert unsere Kreativität.“

Zudem ging man darauf ein, dass man Wild Hearts insbesondere auch für ein westliches Publikum zugänglich machen wollte. Dafür sah man in EA einen idealen Partner, der wertvolles Feedback lieferte, was westliche Spieler wollen.

„Wenn wir von der Konzeptions- und Planungsphase an rechnen, arbeiten wir seit vier Jahren an Wild Hearts. Wir wollten den Spielern schon lange von diesem Spiel erzählen, aber wir dachten, je kürzer die Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung ist, desto weniger Zeit müssen die Spieler warten und desto mehr würden sie daran interessiert sein, das Spiel zu spielen.“

Der Release ist überraschenderweise bereits im Februar 2023 angestrebt, was nur möglich ist, da sich Wild Hearts bereits seit vier Jahren in Arbeit befindet. Das verriet man in einem Interview mit IGN und den Game Directors Kotaro Hirata und Takuto Edagawa. Demnach war es von vornherein das Ziel, dass zwischen der Ankündigung und dem Release nur wenige Monate liegen. Ein Ansatz, den man sich öfters wünscht, bevor es zu unzähligen Verschiebungen kommt oder Projekte wieder komplett in der Versenkung verschwinden.

Am gestrigen Mittwoch haben EA Originals und Koei Tecmo ihre neue IP Wild Hearts vorgestellt, die ein wenig an Monster Hunter im feudalen Japan erinnert.

