Wild Hearts – Umfangreiches Update kommt in wenigen Tagen

Murakumo gehört nämlich dem Element Wind an und nutzt die hübschen Blüten, um Wirbelstürme oder kleine Plattformen zu erschaffen. Im ersten Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, sieht das Monster aggressiv und agil aus. Passend dazu gibt es mit dem „Kreisel“ auch ein neues Karakuri. Dieses erinnert an Beyblades, kann von einer Plattform abgeschossen werden und gewinnt an Stärke und Geschwindigkeit, wenn er mit einem Hindernis kollidiert. Perfekt um mehrere kleine Monster in Schach zu halten oder besonders starke Angriffe abzuwehren.

Am 6. April folgt schon das nächste Update und dieses bringt erstmals ein komplett neues Kemono ins Spiel. Bisher wurden „nur“ neue Varianten von schon vorhandenen Spezies hinzugefügt. Die neue Kreatur trägt den Namen Murakumo und ist klar von einem Fuchs inspiriert. Die Wurzeln in der japanischen Mythologie werden darüber hinaus durch die Verbindung zu Kirschblüten sichtbar.

Bei vielen Spielern war die Sorge durchaus groß, dass Wild Hearts ein weiterer EA-Titel mit viel Potenzial, aber ohne ausreichenden Support werden könnte. Die bisherigen eineinhalb Monate dürften diese Sorgen vorerst ausgeräumt haben. Während Fans von Need for Speed Unbound mehrere Monate warten mussten, bis ein Auto und eigentlich schon zum Release versprochene Inhalte nachgeliefert wurden, bringt Wild Hearts schon jetzt stetig neuen Content und Verbesserungen.

KOEI TECMO und EA haben ein neues Content-Update für die Monster Hunter-Alternative Wild Hearts angekündigt. Dieses erscheint am 6. April und bringt neben einem neuen Kemono – so heißen die Monster im Spiel – auch ein neues Karakuri und frische Inhalte fürs Endgame. Wir haben alle Infos für euch.

