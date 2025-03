Wildgate: Der ultimative crewbasierte Raumschiff-Shooter der Ex-Blizzard-Entwickler

Publisher Dreamhaven und Entwickler Moonshot Games haben Wildgate angekündigt, einen packenden, crewbasierten Ego-Shooter mit intensiven Raumschiffkämpfen. Der Titel erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Spieler können sich bereits jetzt für einen ersten Spieltest vom 10. bis 14. April anmelden.

Spontan sein oder untergehen

In Wildgate erwarten dich unvorhersehbare Raumschlachten und hitzige Ego-Shootouts. Jedes Match ist einzigartig, und nur wer schnell denkt und geschickt improvisiert, wird triumphieren. Dein Ziel? Das mysteriöse und unbezahlbare Artefakt. Doch Vorsicht: Rivalisierende Crews haben dasselbe Ziel und zögern nicht, dir in den Rücken zu fallen. Ob du feindliche Schiffe infiltrierst, nach wertvollen Ressourcen suchst oder mitten im Feuergefecht dein Schiff reparierst – du musst immer auf alles gefasst sein.

In Wildgate ist dein Schiff mehr als nur ein Fortbewegungsmittel – es ist deine Lebensader. Gemeinsam mit deiner Crew musst du es in Schuss halten, Treibstoff auffüllen und Munition sichern. Die feindliche Umgebung von Reach verzeiht keine Fehler, und wer nicht vorbereitet ist, endet als treibendes Wrack im All.

Hauptfeatures von Wildgate:

Epische Raumschlachten – Nutze Hightech-Waffen, locke Gegner in tödliche Fallen oder leg ihr Schiff lahm, bevor sie deins sabotieren.

– Nutze Hightech-Waffen, locke Gegner in tödliche Fallen oder leg ihr Schiff lahm, bevor sie deins sabotieren. Dynamische Spielwelt – Die prozedural generierte Karte von Reach ändert sich in jedem Match und hält immer neue Überraschungen bereit.

– Die prozedural generierte Karte von Reach ändert sich in jedem Match und hält immer neue Überraschungen bereit. Vielseitige Charaktere – Wähle aus einzigartigen Goldsuchern mit individuellen Fähigkeiten und finde die perfekte Rolle für dein Team.

– Wähle aus einzigartigen Goldsuchern mit individuellen Fähigkeiten und finde die perfekte Rolle für dein Team. Gefahren und Entdeckungen – Stürme, feindliche Kreaturen und antike Ruinen warten darauf, erkundet zu werden – wenn du mutig genug bist.

– Stürme, feindliche Kreaturen und antike Ruinen warten darauf, erkundet zu werden – wenn du mutig genug bist. Der ultimative Schatz -Das Artefakt ist der begehrteste Gegenstand des Universums. Schnapp es dir und entkomme durch das Wildgate, bevor deine Feinde dich erwischen.

Wildgate verspricht eine mitreißende Mischung aus taktischen Weltraumschlachten, chaotischen Feuergefechten und nervenaufreibender Schatzjagd. Wer wird sich als ultimativer Goldsucher beweisen? Die Antwort gibt es 2025!